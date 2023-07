TrinaTracker met à jour son rapport de bancabilité avec l'ajout de l'évaluation du Vanguard 1P par DNV

CHANGZHOU, Chine, le 17 juill. 2023 /CNW/ - TrinaTracker, un fournisseur de solutions de traqueurs solaires intelligents de Trina Solar Co., Ltd., a accueilli le rapport d'évaluation « Report on Technology Review of Single-axis Tracking System : Vanguard-1P » réalisé par DNV, l'expert en énergie et fournisseur d'assurance indépendant. Il s'agit du deuxième rapport d'évaluation obtenu par TrinaTracker auprès de DNV depuis 2021, indiquant que toute la gamme de produits de TrinaTracker a fait l'objet d'un examen indépendant par DNV.

Projet au Myanmar avec le traqueur Vanguard 1P de TrinaTracker.

Le Vanguard 1P (traqueur à axe unique à une rangée en portrait), le produit phare de TrinaTracker, est compatible avec les plus récents modules bifaciaux à puissance très élevée. Le produit combine du matériel à la fine pointe de la technologie et des logiciels de pointe, afin d'offrir des solutions visant à réduire le coût actualisé de l'énergie aux équipes d'ingénierie, approvisionnement et construction et responsables de projet.

Afin de faire l'évaluation complète du traqueur Vanguard 1P, DNV a appliqué un système d'évaluation complet pour couvrir tous les aspects de l'industrie des traqueurs, y compris, sans s'y limiter, la conception et les calculs structuraux de deux exemples de projets, les capacités de la chaîne d'approvisionnement, les systèmes de contrôle de la qualité et de la sécurité environnementale, le rendement et les perspectives du marché, la fiabilité, la garantie et le rendement de l'exploitation et de l'entretien. L'équipe de DNV a également procédé à un examen de haut niveau de divers rapports sur le traqueur Vanguard 1P tout au long du cycle de vie du produit, y compris des rapports de test en soufflerie, manuels d'installation et autres rapports professionnels.

Selon le rapport, les certifications et la conception, la fabrication et les services offerts par TrinaTracker sont généralement conformes aux exigences internationales communes en matière de gestion de la qualité et de l'environnement. Le rapport fait également l'éloge de la feuille de route active de TrinaTracker en recherche et développement en tant que tendance en matière de technologie industrielle qui apportera de la valeur aux clients.

DNV est d'avis que le système Vanguard 1P peut répondre aux exigences de conception structurale en fonction de l'information fournie et sans effectuer de calculs indépendants. Le rapport montre que le produit Vanguard 1P de Trina Tracker dépasse la norme de l'industrie en ce qui a trait à la détection plus précise des erreurs liées aux traqueurs et aux périodes de garantie contre la corrosion. De plus, le rapport contient des commentaires positifs sur les méthodes de test de tunnel aérodynamique et les résultats des essais et études dynamiques, statiques et aéroélastiques sur des pentes orientées est-ouest allant jusqu'à 8° (15 %).

DNV considère également que les données SBA pour les terrains irréguliers et les données STA pour les endroits où il y a peu de soleil constituent une amélioration par rapport aux modèles précédents.

« Après plusieurs mois d'études approfondies, DNV considère que le Vanguard 1P de TrinaTracker répond aux exigences de conception et de qualité de la norme de l'industrie » a déclaré Eskandari Morteza, ingénieur principal en génie civil et en structures chez DNV. TrinaTracker présente également une approche technologique avant-gardiste de R-D bien conçue pour répondre au dynamisme du marché et aux besoins des clients.

