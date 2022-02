Le projet BESS de 50 MW est détenu et développé par le principal fournisseur britannique d'infrastructures énergétiques intelligentes, SMS plc, construit par Ethical Power, tandis que Trina Storage a fourni, mis en service et testé le système. Ce système fournit des services d'équilibrage au réseau national du Royaume-Uni à la suite de ses opérations commerciales.

La solution complète, composée de bâtis à batterie aux ions de lithium, de système de conversion d'énergie et de transformateurs, a été conçue pour optimiser la performance du système et augmenter la durée de vie de la batterie en toute sécurité au cœur même du processus d'ingénierie. Le système est également équipé d'un dispositif de commande de centrale électrique et d'un système de télésurveillance et acquisition de données, conformément aux dernières normes informatiques, afin de contrôler, surveiller et optimiser les performances du système. Une garantie de capacité flexible couvrant l'approvisionnement complet du système (y compris la mise en service et la garantie du produit standard) ainsi que la maintenance préventive sont également fournies.

En créant un partenariat de bout en bout avec SMS plc et des tierces parties, Trina Storage a réduit la complexité et les délais de livraison du projet grâce à son expertise dans la chaîne d'approvisionnement. Ses équipes d'approvisionnement dédiées ont également permis à SMS plc d'optimiser les coûts au niveau du système et de réduire les risques d'approvisionnement, en tirant parti du pouvoir d'achat du groupe de Trina Storage.

La conformité en matière de qualité et de sécurité a également été assurée avec des points de contrôle de sécurité définis et conformes de la certification du matériel à la livraison du projet. Les tests d'acceptation sur site garantissent en outre que le système est pleinement opérationnel et conforme à la réglementation G99 du Royaume-Uni.

« La mise en service de la centrale de Burwell marque la première livraison réussie de notre système au Royaume-Uni. C'est un moment important pour nous. Cela témoigne de notre excellente capacité de prestation de services. Le Royaume-Uni est en bonne voie d'atteindre son objectif de carboneutralité et nous sommes heureux de diriger cette transition énergétique, a déclaré Terry Chen, chef, Division du stockage d'énergie à l'étranger. Avec nos clients et nos partenaires, nous sommes déterminés à créer un monde plus propre, plus vert et plus durable tout en optimisant le rendement financier. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1746082/image_1.jpg

SOURCE Trina Solar Co., Ltd

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Directrice du marketing, [email protected]