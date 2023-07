Trina Solar reçoit le premier certificat d'Usine carboneutre dans l'industrie photovoltaïque

YIWU, Chine, 7 juillet 2023 /CNW/ - Trina Solar a annoncé la certification de son usine de fabrication de Yiwu en tant qu'usine carboneutre. Il s'agit de la première usine de l'industrie photovoltaïque à recevoir le statut de carboneutralité d'un organisme indépendant.

L'usine Yiwu de Trina Solar a été évaluée par TiGroup, un organisme de certification spécialisé dans l'inspection et les essais en matière de santé, de sécurité, d'environnement et de développement durable. Divers indicateurs ont été évalués sur place, notamment :

Utilisation de l'énergie et des ressources

Mise en œuvre de la réduction des gaz à effet de serre

Mise en œuvre de la compensation carbone

Systèmes intelligents de gestion de l'information pour l'énergie et les émissions de carbone

Infrastructures

Conception de produit

produit Exigences de conformité

Exigences de gestion

L'usine a obtenu une note globale de 79,68 sur 80 pour 2022 et a décroché le certificat d'Usine carboneutre (Type 1), reconnu par la China Energy Conservation Association. Trina Solar est également en mesure de révéler que les émissions de carbone par unité de production du site Yiwu ont diminué de 21,77 % en 2022 par rapport à 2021, tandis que la consommation d'énergie par produit unitaire a diminué de 9,51 %. Cela grâce à sa chaîne d'approvisionnement complète et durable qui inclut la conception de produits, la gestion de l'énergie et l'optimisation de systèmes intelligents.

L'usine Yiwu de Trina Solar est une superusine de modules Vertex et l'usine de fabrication principale de la gamme de produits Vertex S de Trina. La série de panneaux solaires Vertex S a été conçue pour les toits, y compris les applications résidentielles, commerciales et industrielles. Les modèles Vertex S sont plus efficaces et plus puissants grâce à l'utilisation de tranches de silicium de 210 mm et sont compatibles avec les onduleurs et les systèmes de montage courants. La série de modules soutient la mission de Trina Solar, qui consiste à offrir à tous des solutions d'énergie plus propres et plus vertes.

« Cette certification démontre l'engagement ferme de Trina Solar à l'égard du développement durable et des pratiques carboneutres dans l'ensemble de la technologie, des produits et de la gestion des procédés. Nous poursuivrons nos efforts de fabrication durable tout en découvrant des façons novatrices d'améliorer encore l'ensemble de l'écosystème Trina Solar afin de réduire les émissions, de protéger notre environnement et d'améliorer les collectivités partout dans le monde », a déclaré Helena Li, présidente du groupe d'affaires mondial de produits solaires Trina Solar.

En 2022, Trina Solar a également été reconnue pour ses émissions de carbone les plus faibles dans le procédé de fabrication de sa gamme complète de modules Vertex de 210 mm. Les modules ont reçu un certificat d'analyse du cycle de vie (ACV) de TÜV Rhineland en Allemagne, devenant ainsi les premiers modules de 210 mm de l'industrie à obtenir cette certification.

