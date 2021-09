CHANGZHOU, Chine, 10 septembre 2021 /CNW/ - Trina Solar a publié un livre blanc sur les onduleurs universels compatibles avec les modules de la série Vertex de Trina Solar, y compris les séries 410W, 510W, 550W, 600W et 670W. Il s'agit de la première base de données sur la compatibilité des onduleurs intelligents de l'industrie photovoltaïque.

Le livre blanc traite des onduleurs compatibles avec tous les modules de la série Vertex 210, en se concentrant sur les modules de puissance ultra-élevée Vertex 550W, 600W et 670W. Le document fait également un survol de quelque 19 marques principales d'onduleurs et de plus de 180 modèles d'onduleurs à l'échelle mondiale qui sont adaptés aux centrales de production d'énergie en réseau ainsi qu'aux projets de distribution d'énergie photovoltaïque industriels et commerciaux, et se prêtant aux contextes agricoles, halieutiques et résidentiels d'approvisionnement en énergie photovoltaïque.

Le livre blanc offre aux clients une référence claire, pratique et multiple en matière de compatibilité des onduleurs dans différents contextes.

Les modules et les onduleurs sont des composants importants des centrales de production d'énergie, et le fait d'établir directement leur compatibilité améliore directement la sécurité et la valeur du système. La publication du livre blanc marque une étape importante dans la mise en valeur du développement efficace et synergique de l'industrie et la mise sur pied d'une écologie d'énergie photovoltaïque de grande puissance.

En plus de la base de données complète sur la compatibilité des onduleurs, le document présente le premier outil rapide de l'industrie pour déterminer la compatibilité des onduleurs (http://invertertool.trinasolar.com/) et ce à à l'échelle mondiale. Celui-ci aide les clients à localiser, en un seul clic, l'onduleur qui répond le mieux à leurs besoins.

Entièrement compatible avec les centrales de production d'énergie en réseau

Les modules de la série Vertex 210 arborent une conception à faible tension et à puissance accrue par chaîne, ce qui augmente considérablement la puissance de la chaîne et réduit le coût d'achat et d'installation des câbles et des matériaux auxiliaires, ainsi que le coût des suiveurs et des fondations de pieux. Les coûts des autres composants du système et le coût moyen actualisé de l'énergie (LCOE) des centrales électriques sont ainsi également réduits. La série Vertex 210 est devenue un produit courant sur le marché. Dans le secteur des centrales de production d'énergie à échelle industrielle, 13 des plus grandes marques mondiales d'onduleurs et leurs produits sont mis en valeurs dans le document.

Entièrement adaptés aux scénarios de distribution : prise en charge de modules ultra-puissants pour les applications sur le toit.

En raison des avantages importants que présentent les modules par rapport aux autres composants du système et au LCOE, les modules de puissance ultra-élevée 550W, 600W et 670W ne sont pas limités aux centrales de production d'énergie en réseau. Des projets de production d'énergie photovoltaïque décentralisée ont également été mis à niveau pour adopter les nouveaux modules ultra-puissants de Trina Solar. Toutes les marques d'onduleurs décentralisés grand public dans le monde ont lancé leur propre série de solutions d'onduleurs chaîne pour des applications dans des projets de production d'électricité photovoltaïque décentralisée et résidentielle.

Le livre blanc offre aux clients de nombreuses options pour chaque situation. Dans le cas de l'alimentation en énergie photovoltaïque décentralisée, commerciale et industrielle, 17 marques d'onduleurs sont répertoriées, telles que FIMER, FRONIUS, INGETEAM, KACO, offrant un total de plus de 100 modèles qui répondent tous aux exigences de l'application. Dans le contexte des toits de résidences, 11 marques d'onduleurs sont incluses, ajoutant jusqu'à 47 modèles parmi lesquels choisir, ce qui permet d'établir la compatibilité d'une façon considérablement plus efficace.

Grâce à une solution de compatibilité s'appliquant aux produits de tous les fabricants, l'écologie d'énergie photovoltaïque de grande puissance arrive à prendre forme.

Les modules ultra-puissants représentent une tendance irréversible. Selon un rapport de PV InfoLink se penchant sur la demande du marché, la capacité de production des modules de la série 210 devrait atteindre 147 GW cette année et 234 GW l'an prochain. Les modules de grande taille devraient représenter plus de 70 % de la capacité totale des modules à l'échelle mondiale.

En ce qui concerne les fabricants d'onduleurs, une validation complète par le marché les pousse à mettre niveau leur production afin d'égaler les modules 210 de haute puissance, devenus un choix courant. Lors du salon SNEC PV Power Expo de cette année à Shanghai, des dizaines de fabricants d'onduleurs ont présenté leurs onduleurs à haute intensité. Avec la publication du livre blanc, 19 fabricants mondiaux d'onduleurs et plus de 180 modèles adaptatifs ont été inclus à la base de données sur la compatibilité des onduleurs de Trina Solar, et ce nombre continuera d'augmenter.

