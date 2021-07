CHANGZHOU, Chine, 30 juillet 2021 /CNW/ - Trina Solar a récemment publié une série de résultats de tests sur la fiabilité mécanique du module Vertex de 670 W. Les résultats de six tests, notamment un test de charge mécanique statique et cinq tests rigoureux, dont un test de charge de neige non uniforme, un test de charge mécanique à température extrêmement basse, un test de grêle, un test de charge mécanique dynamique extrême et un test de tunnel aérodynamique extrême, ont permis de vérifier systématiquement l'excellente fiabilité de la charge mécanique des modules Vertex 670 W.

Les modules photovoltaïques peuvent être affectés par de multiples facteurs environnementaux lorsqu'ils sont utilisés à l'extérieur. Des conditions météorologiques extrêmes, telles que des tempêtes de neige et des vents violents ou plus forts, exigent une performance plus élevée en ce qui concerne la charge supportée. Par conséquent, pour protéger les intérêts des clients, la conception des modules doit tenir compte de leur capacité à résister à des conditions météorologiques extrêmes tout au long de leur cycle de vie.

En mai de cette année, PV Evolution Labs (PVEL), l'un des principaux laboratoires d'essais photovoltaïques indépendants, a publié les résultats de la septième édition annuelle de ses essais mondiaux de modules photovoltaïques dans le rapport PV Module Reliability Scorecard de 2021. Trina Solar s'est de nouveau classée parmi les meilleures entreprises au monde pour sa fiabilité et ses performances exceptionnelles parmi les fabricants mondiaux de modules photovoltaïques. Zhang Yingbin, chef, Stratégie des produits et Marketing chez Trina Solar, a déclaré qu'un processus de vérification de la fiabilité générale couvrait tous les éléments de base, tandis que les tests avancés de cette série d'essais visaient à vérifier que les modules à ultra-haute puissance pouvaient maintenir leurs performances exceptionnelles même lorsqu'ils étaient soumis à des conditions climatiques extrêmes. Il en résulte ainsi l'un des modules les plus fiables de l'industrie.

Parmi la série d'essais rigoureux, on compte le test de charge de neige non uniforme qui simule les pressions inégales causées par une importante accumulation de neige sur la surface du module 670 W de Trina Solar. La pression la plus élevée appliquée à l'extrémité inférieure du module atteint 7 000 Pa (ce qui équivaut à une épaisseur de 2,8 mètres de neige), et les résultats révèlent que l'atténuation de la puissance du module n'est que de 0,56 %.

Le test de charge mécanique à température extrêmement basse, un test de charge statique de 5 400 Pa positifs / 2 400 Pa négatifs dans des températures extrêmement basses de -40 °C, n'a montré aucune variation de l'électroluminescence (EL) et une atténuation de la puissance de seulement 0,11 %.

Pour ce qui est du test de grêle, qui simule l'impact de grêlons de différentes tailles sur les modules, le module 670 W a passé le test mesurant l'impact de grêlons de 35 mm qui n'ont finalement causé aucun dommage.

Lors de plusieurs tests de charge mécanique dynamique extrême, le module 210 Vertex 670 W a offert de meilleures performances que les modules de la concurrence avec une capacité de charge largement supérieure à la norme IEC. Une fois fixé par des pinces, le module Vertex 670W à deux vitres de 210 mm a passé les tests extrêmes consistant à 20 000 cycles, réalisés 20 fois, et est resté intact.

Lors d'un test de tunnel aérodynamique où la vitesse du vent a atteint 62 m/s (216 km/h ou 134 mph), le module Vertex 670 W est resté intact. Il a ainsi réussi l'essai de vitesse de vent extrême équivalent à un ouragan de catégorie 4 faible sur l'échelle de Saffir-Simpson.

Tout en gardant la très grande fiabilité des modules Trina Solar, les modules de la série 210 Vertex intègrent une série d'optimisations au niveau de leur conception. On y compte notamment l'augmentation de l'épaisseur des parois du cadre, l'agrandissement des cavités, une sélection optimisée des matériaux et des concepts adaptés, ce qui garantit une très grande robustesse de la structure. Grâce à une succession de tests rigoureux, l'excellente capacité de cette gamme à résister à des contraintes mécaniques externes, à gérer en douceur le vent extrême, les tempêtes de neige, le froid extrême, la grêle et d'autres conditions météorologiques extrêmes, a été confirmée.

« Le module Vertex 670 W est le composant ayant la plus grande puissance électrique produite en masse dans l'industrie. Cependant, la raison pour laquelle nous l'avons choisi pour réaliser ces tests n'est pas seulement pour permettre aux clients de comprendre intuitivement la haute fiabilité des modules 670 W+, mais aussi pour partager les résultats de la recherche dans l'ensemble de l'industrie en vue d'une innovation continue, d'une application généralisée des modules 600 W+ et dans l'objectif d'atteindre la carboneutralité », a déclaré Zhang Yingbin.

