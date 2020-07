CHANGZHOU, Chine, 20 juillet 2020 /CNW/ - Trina Solar Co., Ltd (« Trina Solar » ou la « Société ») annonce le lancement de deux modules de prochaine génération de la série Vertex dont la puissance de sortie peut atteindre 600 W. La Société prévoit commencer la production en masse de la série 550 W dans le dernier trimestre de l'année en cours.

Plusieurs représentants des échelons inférieurs, intermédiaires et supérieurs de la chaîne de valeur industrielle de la 600W+ Photovoltaic Open Innovation Ecological Alliance (alliance d'innovation écologique ouverte photovoltaïque), dont des fabricants de silicium, de plaquettes, de cellules, de modules, de dispositifs de suivi, de convertisseurs, de matériaux et d'équipements, ont pris part à l'événement de lancement et ont pu voir les modules de prochaine génération de la série Vertex.

Le Dr Zhang Yingbin, chef de la stratégie de produit et de la gestion de la valeur à Trina Solar, a commenté lors de l'événement : « Les modules Vertex de prochaine génération sont améliorés par des innovations prospectives, dont une plaquette de silicium de 210 mm, un bâti haute densité et des technologies "multi-busbar", assurant une conversion photoélectrique dont l'efficacité surpasse les 21 pour cent. Grâce au bas voltage et à la puissance de sortie élevée de la chaîne de modules, la nouvelle série Vertex débloque un énorme potentiel pour réduire davantage les coûts d'équilibrage d'un système. En collaborant avec des joueurs clés de la chaîne industrielle, nous croyons que les modules Vertex conçus sur la base d'une nouvelle plate-forme technologique aideront à réduire le coût actualisé de l'énergie pour de nombreuses applications et à maximiser la valeur pour le client. »

Les modules de prochaine génération de la série Vertex offrent trois principaux avantages : des découpages non destructeurs, un bâti haute densité et des technologies « multi-busbar »; un voltage bas et une puissance de sortie améliorée de plus de 35 pour cent pour une seule chaîne de modules; et une importante valeur pour la réduction substantielle des coûts d'équilibrage d'un système.

Cao Bo, directeur général adjoint et vice-président directeur de Trina Solar, affirme : « Pour créer des modules de grande qualité qui excellent au sein du marché et qui sont assortis de fonctionnalités complètes, nous devions tenir compte de chaque procédé de la chaîne industrielle, l'objectif ultime étant de maximiser la valeur pour la clientèle tout en améliorant la puissance de sortie des modules et en augmentant la production d'énergie. Nous sommes honorés de constater que les modules de prochaine génération de la série Vertex, dont la fabrication repose sur une nouvelle plate-forme technologique prospective, ont été reconnus par des partenaires essentiels de l'ensemble de la chaîne industrielle photovoltaïque. À titre de membre de la 600W+ Photovoltaic Open Innovation Ecological Alliance, Trina Solar se consacre à travailler avec les autres acteurs de l'industrie afin de promouvoir le développement durable du secteur. »

Lien vers l'image : https://www.trinasolar.com/sites/default/files/vertex_600.jpg

Titre de l'image : Trina Solar dévoile le module Vertex de la série 600 W et prévoit commencer la production continue de la série 550 W plus tard cette année

Source de l'image : Trina Solar

À propos de Trina Solar (688599.SH)

Fondée en 1997, la société Trina Solar est le principal fournisseur au monde de solutions complètes relatives à l'énergie photovoltaïque et à l'énergie intelligente. Trina Solar est active dans la recherche et le développement, la fabrication et la vente de produits photovoltaïques; le développement de projets photovoltaïques, l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction, l'exploitation et l'entretien; la mise au point et la vente de micro-réseaux intelligents et de systèmes complémentaires multiénergétiques, ainsi que l'exploitation de plates-formes infonuagiques d'énergie. En 2018, Trina Solar a lancé la marque Energy IoT et mis en place la Trina Energy IoT Industrial Development Alliance en collaboration avec des entreprises de premier plan et des instituts de recherche de la Chine et du monde entier. La société a aussi fondé le New Energy IoT Industrial Innovation Center. Par ces initiatives, Trina Solar est déterminée à travailler avec ses partenaires pour établir un écosystème énergétique IdO et à créer une plate-forme d'innovation visant à explorer la nouvelle énergie IdO, alors qu'elle s'efforce de devenir un chef de file dans l'énergie intelligente mondiale. En juin 2020, Trina Solar a été inscrite auprès du STAR MARKET de la Bourse de Shanghai. Pour obtenir plus d'information, veuillez visiter le www.trinasolar.com.

SOURCE Trina Solar Co., Ltd

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Ching Wang, +86-21-6057-5302, [email protected], http://www.trinasolar.com

Liens connexes

http://www.trinasolar.com