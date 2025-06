MONTRÉAL, le 26 juin 2025 /CNW/ - LGI Solutions Santé, un chef de file canadien au cœur des infrastructures critiques en santé, est heureuse d'annoncer que Tri-County Mennonite Homes (TCMH), un établissement de soins de longue durée comptant plus de 500 employés répartis dans trois divisions (Aldaview Services, Nithview Community et Greenwood Court) a choisi la solution LGI Workforce Pro pour simplifier la gestion des horaires, de la paie et du personnel.

Reconnaissant que ses systèmes actuels ne peuvent plus répondre aux demandes croissantes de l'entreprise, TCMH fait la transition vers la plateforme intégrée LGI Workforce Pro pour soutenir efficacement ses activités en expansion, notamment un important projet de réaménagement et d'agrandissement des soins de longue durée à son campus de Nithview Community. La nouvelle installation de six étages et de 160 lits, dont l'achèvement est prévu en 2027, représente un investissement de 45 millions de dollars dans l'avenir des soins pour le canton de Wilmot et générera plus de 100 nouveaux emplois dans la région.

La plateforme infonuagique LGI Workforce Pro centralise les RH, la planification, la gestion du temps de travail et de l'assiduité, la paie et plus encore, ce qui permet aux administrateurs d'éliminer les redondances, d'obtenir des renseignements exploitables et d'optimiser le personnel dans l'ensemble de leur réseau de soins. À mesure que TCMH élargit ses services et son effectif, la plateforme offre la souplesse et la visibilité nécessaires pour maintenir l'efficacité opérationnelle tout en soutenant des soins de qualité aux résidents.

« Nous sommes heureux de nous associer à Tri-County Mennonite Homes dans son cheminement vers l'extensibilité opérationnelle », a déclaré Michel Desgagné, président et chef de la direction de LGI Solutions Santé. « La solution LGI Workforce Pro fournira une plateforme unifiée qui l'aidera à éliminer les inefficacités et à favoriser un système de gestion plus cohérent et rationalisé. »

Steven Harrison, PDG de Tri-County Mennonite Homes, a ajouté : « Alors que nous continuons d'élargir nos services et d'agrandir notre équipe, avec notamment le réaménagement de Nithview Community, il est essentiel que nous ayons les bons systèmes en place. La plateforme LGI Workforce Pro nous offre la souplesse et l'efficacité dont nous avons besoin pour adapter nos activités de gestion du capital humain, en veillant à ce que notre personnel et nos résidents bénéficient d'un soutien et de soins améliorés. »

À propos de Tri-County Mennonite Homes

Fort d'une histoire de plus de 50 ans, TCMH, une entreprise profondément enracinée dans la collectivité, offre ses services selon un modèle de campus de soins, offrant à la fois des logements indépendants, une aide à la vie autonome ou des établissements de soins de longue durée. Nous offrons également des services aux adultes ayant une déficience intellectuelle, y compris des services de soutien à la vie autonome, des foyers de groupe et des programmes de jour.

À propos de LGI Solutions Santé

LGI Solutions Santé fournit aux établissements de santé un portefeuille complet de solutions logicielles essentielles à leur infrastructure critique, offrant un soutien fiable pour les opérations quotidiennes essentielles. Profondément ancrés au Canada depuis plus de 40 ans, nous servons également des établissements de santé à l'échelle internationale, notamment aux États-Unis, en Australie, au Royaume-Uni et en France.

