MONTRÉAL, le 5 août 2025 /CNW/ - LGI Solutions Santé, un chef de file canadien au cœur des infrastructures critiques en santé, est fière d'annoncer qu'elle a remporté trois prix lors de l'édition 2025 des Stevie® Awards for Technology Excellence, un prestigieux programme mondial qui célèbre les innovations façonnant l'avenir de la technologie. Avec plus de 1 500 candidatures provenant de 36 pays et évaluées par plus de 150 juges experts, la réussite de LGI constitue une véritable reconnaissance de son incidence.

LGI a remporté le prix « Nouveau produit de l'année » dans la catégorie « Technologies en santé » pour LGI Workforce Pro, une plateforme qui intègre la planification des horaires, la paie et les ressources humaines afin de répondre aux complexités opérationnelles de la dotation en personnel dans les organisations de santé, qui fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Adoptée par de nombreuses universités canadiennes prestigieuses, LGI Éducation a reçu le prix « Nouveau produit de l'année » dans la catégorie « Technologie de l'éducation ». Cette plateforme infonuagique de gestion des apprenants en santé offre désormais de nouveaux flux de travail personnalisables pour faciliter l'enseignement médical axé sur les compétences (EMAC).

Marquant la troisième reconnaissance majeure, l'équipe derrière LGI Réorientation a reçu le prix « Équipe technologique de l'année » pour son travail d'expansion d'une innovation née au Canada en Europe. La solution, qui réoriente les patients avec des motifs de consultation non urgents vers d'autres établissements en moins de 40 secondes, a été lancée avec succès en Suisse en 2023.

« Ces prix correspondent parfaitement à notre vision : être reconnus comme un partenaire stratégique dans la conception des systèmes de santé performants de demain », a déclaré Michel Desgagné, président et chef de la direction de LGI. « Qu'il s'agisse d'optimiser la gestion de la main-d'œuvre, les soins d'urgence ou la formation médicale, nos décennies d'expérience et notre expertise redéfinissent ce qui est possible. »

À propos de LGI Solutions Santé

LGI Solutions Santé fournit aux établissements de santé un portefeuille complet de solutions logicielles essentielles à leur infrastructure critique, offrant un soutien fiable pour les opérations quotidiennes essentielles. Profondément ancrés au Canada depuis plus de 40 ans, nous servons également des établissements de santé à l'échelle internationale, notamment aux États-Unis, en Australie, en Suisse, au Royaume-Uni et en France.

