Trêve médiatique et reprise sérieuse de la négociation au Zoo de Granby

GRANBY, QC, le 15 oct. 2024 /CNW/ - L'employeur et les syndiqué-es du Zoo de Granby ont convenu d'une trêve médiatique pour les deux prochaines semaines, afin de laisser place à la négociation.

Ainsi, malgré les nombreuses demandes qui ne sont toujours pas réglées, les parties conviennent de mettre tous les efforts nécessaires dans leurs échanges afin de trouver des solutions.

Après une rencontre entre le président du syndicat et le président du conseil d'administration du Zoo de Granby, le 7 octobre dernier, les deux parties conviennent qu'il est dans leur intérêt de tenter de trouver un terrain d'entente dès que possible et de pouvoir ainsi mettre fin au conflit de travail.

Aucune entrevue ne sera accordée de part et d'autre ; seules les dates de négociation seront communiquées, une fois que celles-ci auront été confirmées par le service de conciliation au dossier.

