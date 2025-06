EGANVILLE, ON, le 12 juin 2025 /CNW/ - Le Réseau régional de l'est de l'Ontario (RREO) et Rogers Communications ont annoncé aujourd'hui que les services mobiles 5G de Rogers sont désormais disponibles dans plus de 31 collectivités dans l'est de l'Ontario. Depuis le 1er octobre 2024, 63 nouvelles tours cellulaires et d'autres mises à niveau des sites existants sont achevées et offrent maintenant des services mobiles 5G de Rogers aux résidents, aux entreprises et aux visiteurs.

Les services mobiles Rogers 5G sont maintenant disponibles dans plusieurs parties de notre région, et de nouveaux services sont offerts pour :

Ville de Kawartha Lakes Comté de Prince Edward



Ville de Kingston Comté de Renfrew



Comté de Frontenac Comtés unis de Leeds et Grenville



Comté de Haliburton Comtés unis de Prescott et Russell



Comté de Hastings Muskoka



Comté de Lanark Algonquins de Pikwakanagan



Comté de Lennox et Addington Première Nation de Curve Lake



Comté de Peterborough Première Nation de Hiawatha

L'annonce d'aujourd'hui fait partie du projet de connectivité cellulaire du RREO, un partenariat public-privé de plus de 300 millions de dollars visant à améliorer et à étendre les services cellulaires dans les régions rurales de l'est de l'Ontario. Le projet a reçu approximativement 152 millions de dollars en financement, y compris 71 millions de dollars du gouvernement de l'Ontario, 71 millions de dollars du gouvernement fédéral et 10 millions de dollars combinés des membres municipaux de l'Eastern Ontario Wardens' Caucus (EOWC) et de la plupart de l'Eastern Ontario Mayors' Caucus (EOMC). Rogers Communications, sélectionné suite à une procédure d'appel d'offres, contribuera au reste de l'investissement.

Le projet de connectivité cellulaire du RREO est un projet d'expansion du réseau sans fil pour améliorer la sécurité publique et les capacités de navigation le long des routes rurales. Grâce à ce projet, Rogers Communications construit environ 332 nouvelles tours cellulaires de télécommunications, ce qui comprend de nouveaux sites et des co-emplacements partagés avec d'autres fournisseurs. Dans la région, 195 nouvelles tours offrent maintenant des services. De plus, toutes les mises à niveau apportées aux 311 emplacements existants dans le projet ont été achevées avec de l'équipement 5G de pointe qui fournit des services essentiels à un plus grand nombre de municipalités, de collectivités autochtones et de visiteurs dans l'est de l'Ontario.

« Brancher tous les Canadiens à des services cellulaires fiables à haute vitesse améliore la sécurité et rend nos collectivités plus attrayantes à l'investissement, a dit l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure. Avec des services 5G supplémentaires maintenant disponibles dans les collectivités de partout dans l'est de l'Ontario, nous respectons notre engagement de bâtir une infrastructure canadienne robuste et d'accroître la connectivité pour les collectivités rurales et éloignées. »

« Je tiens à féliciter les équipes dévouées du Réseau régional de l'est de l'Ontario et de Rogers Communications pour l'achèvement des soixante-trois nouvelles tours cellulaires 5G, a dit Sam Oosterhoff, ministre associé des Industries à forte consommation d'énergie. Dans le monde numérique d'aujourd'hui, un service mobile 5G rapide et fiable fera une vraie différence dans la vie de milliers de résidents, d'entreprises et de visiteurs dans l'est de l'Ontario. »

« Étendre une connectivité fiable dans l'ensemble de l'est de l'Ontario est une étape critique pour combler l'écart numérique, a déclaré Jennifer Murphy, présidente du Réseau régional de l'est de l'Ontario. Avec ces 63 nouvelles tours maintenant en ligne, plus de résidents, d'entreprises et de visiteurs ont accès à un service mobile rapide et fiable, améliorant la sécurité, les possibilités économiques et la qualité de vie générale. »

« Nous sommes fiers de fournir des services 5G à plus de résidents et d'entreprises dans les collectivités de l'est de l'Ontario en collaborant avec nos partenaires gouvernementaux et le Réseau régional de l'est de l'Ontario, a affirmé Mark Kennedy, agent principal de la technologie, Rogers. Avec 195 nouvelles tours et la mise à niveau des 311 tours achevée, plus de gens dans la région ont maintenant accès au réseau 5G le plus vaste et le plus fiable au Canada. »

À propos du RREO

Le Réseau régional de l'est de l'Ontario (RREO) s'efforce de stimuler le développement et la croissance économiques en travaillant à l'échelle régionale pour améliorer l'accès à large bande et la connectivité cellulaire et en tirer parti. Le RREO est un organisme à but non lucratif créé par l'Eastern Ontario Wardens' Caucus (EOWC). Depuis 2010, il a permis d'injecter des centaines de millions de dollars dans des investissements fédéraux, provinciaux et du secteur privé pour améliorer la connectivité dans la région rurale.

Dans le cadre de son projet de connectivité cellulaire, le RREO travaille avec les collectivités autochtones pour s'assurer que de nouvelles infrastructures cellulaires sont construites dans le respect des droits issus de traités et du patrimoine autochtone. En se fondant sur les commentaires de plusieurs Premières Nations, le RREO s'est engagé à dépasser les pratiques de l'industrie et effectue des évaluations des richesses archéologiques sur la plupart des nouveaux sites de tours.

De 2010 à 2014, le RREO a contribué à améliorer l'accès à large bande pour près de 90 % de l'est de l'Ontario grâce à un partenariat public-privé de 175 millions de dollars. Le réseau a été financé par les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux ainsi que par des fournisseurs du secteur privé. À la fin du projet, 423 000 foyers et entreprises avaient accès à des services pouvant atteindre 10 Mb/s en téléchargement. Il a également entrainé des investissements supplémentaires de 100 millions de dollars du secteur privé dans la région, au-delà des engagements initiaux.

À propos de Rogers Communications inc.

Rogers est le chef de file canadien des services sans fil, des services de câblodistribution et des services de médias qui offre des services de connectivité et de divertissement aux consommateurs canadiens et aux entreprises de partout au pays. Les actions de Rogers sont négociées publiquement à la Bourse de Toronto (TSX : RCI. A et RCI.B) et à la New York Stock Exchange (NYSE:RCI). Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site rogers.com ou investors.rogers.com.

