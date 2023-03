Trente-huitième Conférence mondiale annuelle de la pétrochimie : Wanhua Chemical partage une pratique inspirante et judicieuse sur la durabilité dans l'industrie pétrochimique

HOUSTON, 27 mars 2023 /CNW/ - Le président de Wanhua Chemical (« Wanhua Chemical », 600309.SS), Guangwu Kou a prononcé son discours d'ouverture - Coping With Challenges Through A Sustainable Path - à la 38e Conférence mondiale annuelle de la pétrochimie (CMP) qui s'est tenue du 20 au 24 mars à Houston, au Texas. M. Kou a discuté des façons dont les entreprises de l'industrie chimique peuvent favoriser le développement durable grâce à la mise en œuvre de pratiques exemplaires et de solutions novatrices dans les domaines de l'énergie, des matériaux, de la gestion et des applications.

Il a fait les remarques suivantes : « Pour parvenir à une transformation verte à faibles émissions de carbone, nous nous sommes bien adaptés à une gestion de la chaîne de valeur complète, depuis notre propre production en parc industriel, l'innovation collaborative dans toute la chaîne de l'industrie et les applications pour les utilisateurs finaux. L'approfondissement des liens en amont et en aval de la chaîne industrielle, le développement d'une intégration de haut niveau et l'innovation intersectorielle nous aideront à atteindre notre objectif de carboneutralité d'ici 2050. »

Favoriser la transformation chimique à faibles émissions de carbone grâce à l'utilisation de l'énergie propre

Wanhua Chemical stimule l'innovation scientifique et technologique pour favoriser la transformation chimique à faible émission de carbone grâce à l'énergie propre, à l'optimisation des procédés en usine, au recyclage de l'énergie thermique et à la capture, l'utilisation et la séquestration du carbone dans la production et l'exploitation des parcs industriels. Wanhua Chemical a présenté ses plans dans le domaine de l'énergie propre - énergie éolienne, solaire, nucléaire, etc. - et a réalisé l'augmentation de l'énergie propre grâce à des coentreprises et à la coopération. On estime que d'ici 2030, tous les projets conjoints d'énergie propre permettront à Wanhua d'obtenir 14,9 milliards de kilowattheures d'électricité propre chaque année et de réduire les émissions de carbone de 8,65 millions de tonnes.

Solutions à guichet unique de Wanhua Chemical pour forger un écosystème vert qui intègre la chaîne d'approvisionnement

Par exemple, Wanhua est un des rares fournisseurs de matières premières dans l'industrie qui peut fournir des solutions complètes pour la fabrication de CWP sans formaldéhyde. Une série de matériaux de construction novateurs, comme les profils en polyuréthane renforcé de fibre de verre, ont été commercialisés avec succès afin de promouvoir les bâtiments écologiques et économes en énergie.

Dans le cadre de ses efforts pour rendre plus écologiques l'approvisionnement, la fabrication, l'emballage, la logistique et le recyclage, Wanhua Chemical et ses fournisseurs ont lancé conjointement des projets comme des palettes partagées, des palettes moulées et des sacs d'emballage recyclés pour assurer la circulation des matériaux et réduire l'abattage des arbres et la production de déchets.

Fière d'offrir une innovation verte

Parmi les nouvelles technologies de recyclage des matières post-consommation, mentionnons le recyclage de la mousse de polyuréthane (PU), où les déchets de PU sont utilisés pour produire du repolyol hautement compatible par des procédés chimiques, qui peut être utilisé directement pour la mousse, avec presque la même formulation que le polyol d'origine. Le processus réduit considérablement les émissions de carbone sans compromettre les propriétés et la performance du produit.

Grâce à ses pratiques novatrices d'adoption intégrée de l'énergie verte, Wanhua a remporté la médaille d'or EcoVadis pour la deuxième année consécutive en 2022 en se classant dans les cinq premiers pour cent sur 75 000 entreprises en raison de ses efforts en matière de développement durable. Wanhua Chemical est également la première entreprise chinoise à se joindre à Together for Sustainability (TfS), qui soutient et coordonne la performance en matière de durabilité entre les entreprises de produits chimiques et leurs fournisseurs.

Grâce à l'innovation, Wanhua Chemical a établi un portefeuille de produits concurrentiels, stratégiquement axé sur le polyuréthane, les produits pétrochimiques, les produits chimiques fins et les matériaux de pointe, avec un engagement dévoué à la transformation durable, dans le cadre de sa mission de faire progresser la chimie et de transformer les vies.

Pour plus d'informations sur ses pratiques, ses produits et ses solutions durables, veuillez consulter le site.

