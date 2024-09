Treize organismes menacés d'éviction dans Ahuntsic : une pétition de plus de 1 000 signatures déposée à l'Assemblée Nationale

MONTRÉAL, le 12 sept. 2024 /CNW/ - Le député solidaire de Maurice-Richard, Haroun Bouazzi, a déposé plus tôt aujourd'hui à l'Assemblée nationale une pétition d'environ 1000 signatures réclamant un délai supplémentaire de cinq ans pour les treize organismes menacés d'éviction au Centre communautaire Ahuntsic.

« 25 000 personnes dépendent chaque année des services essentiels offerts par les organismes du Centre communautaire Ahuntsic. On y retrouve la principale banque alimentaire du quartier, des cours de francisation, du répit familial, de l'aide pour la défense des droits et beaucoup plus encore. La disparition de ce centre, qui joue un rôle indispensable tant dans la prévention en matière de sécurité publique que dans le soutien communautaire, constituerait une véritable catastrophe pour notre tissu social.

Le dépôt de cette pétition témoigne d'une importante mobilisation locale, et nous appelons le gouvernement Legault à répondre à cet appel de solidarité en accordant ce sursis de cinq ans pour le bien-être des plus vulnérables du nord de Montréal », déclare M. Bouazzi.

Le député solidaire rappelle que le Centre de services scolaires de Montréal a annoncé en février dernier son intention de reprendre les locaux de Centre communautaire Ahuntsic en 2025. En l'absence de locaux disponibles et abordables répondant à leurs besoins, les treize organismes demandent un délai supplémentaire de cinq ans, correspondant au temps nécessaire pour que le bâtiment communautaire prévu sur le site de l'Écoquartier Louvain soit prêt à les accueillir.

« Jusqu'à présent, la réponse du gouvernement Legault s'est limitée à nous proposer un accompagnement pour trouver de nouveaux locaux. Pourtant, nous bénéficions déjà d'un accompagnement avec la ville, l'arrondissement et le CIUSSS-NÎM. Le problème reste le même : il n'y a pas de locaux appropriés et abordables dans le quartier pour nous accueillir. Ce dont nous avons vraiment besoin, c'est de pouvoir rester au Centre communautaire Ahuntsic jusqu'à notre déménagement sur le site de l'Écoquartier Louvain », demande M. Rémy Robitaille, directeur de la Table de quartier Solidarité Ahuntsic.

« Chaque dollar dépensé pour un déménagement est de l'argent en moins pour acheter des denrées. Notre banque alimentaire offre 800 dépannages mensuels à plus de 2 000 foyers d'Ahuntsic. Un déménagement en 2025 pourrait entraîner un bris de service catastrophique. Cela est d'autant plus regrettable que nous devrons encore déménager lorsque le centre communautaire de l'Écoquartier Louvain sera prêt pour que la clientèle n'ait qu'un seul endroit où se rendre pour avoir tous leurs services, comme au Centre communautaire Ahuntsic. Il est donc essentiel pour nous d'obtenir ce délai supplémentaire de cinq ans », explique Madame Chantal Comtois, directrice du Service de nutrition et d'action communautaire.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

