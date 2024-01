Traverse Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola - Un pas de plus vers la reconstruction des infrastructures portuaires

QUÉBEC, le 26 janv. 2024 /CNW/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) et son partenaire, la Société québécoise des infrastructures, annoncent le début du dossier d'affaires dans le cadre du projet de reconstruction des infrastructures portuaires de la traverse Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola. Ce projet, qui est complémentaire aux travaux déjà réalisés entre 2018 et 2020, assurera à la clientèle une fluidité d'embarquement et de débarquement encore plus efficiente avec l'ajout de rampes doubles adaptées. À terme, le chargement du NM Didace-Guévremont et du NM Alexandrina-Chalifoux, navires actuels opérant à la traverse, sera donc optimisé avec ces nouvelles infrastructures.

Cette nouvelle phase de modernisation et d'optimisation de la traverse consistera, sans s'y limiter, à remplacer les embarcadères et les appareils de levage, à reconstruire les quais et les systèmes de défense, effectuer la mise à niveau des dispositifs d'amarrage et installer les équipements requis pour les futurs traversiers électriques. Rappelons que la STQ a déjà réalisé la construction de nouvelles gares de même qu'une réfection majeure des aires d'attente des deux côtés de la rive.

À terme, ce projet permettra à la traverse Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola, qui connaît déjà une forte affluence, de s'inscrire davantage comme un axe de transport maritime structurant dans la région desservie et elle participera à l'objectif du gouvernement du Québec d'atteindre la carboneutralité pour l'horizon de 2050.

Le dossier d'affaires est la phase de planification d'un projet selon la Directive sur la gestion d'un projet majeur d'infrastructure publique. Selon la planification actuelle, les travaux débuteront en 2028. Il est assuré que la STQ s'assurera de limiter les impacts sur le service lors de la réalisation des travaux.

Renseignements: Source : Bruno Verreault, Conseiller en communication, Société des traversiers du Québec, Téléphone : 1 877 787-7483 poste 71026, Cellulaire : 418 953-2521, [email protected], Traversiers.com