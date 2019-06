Traverse Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola - Travaux aux embarcadères : service de soir et de nuit interrompu les 26 et 27 juin

QUÉBEC, le 19 juin 2019 /CNW Telbec/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) avise sa clientèle qu'en raison de travaux qui doivent être réalisés sur les embarcadères à Sorel-Tracy et Saint-Ignace-de-Loyola, le service sera interrompu entre 20 h et 5 h 30 les nuits du 26 au 27 juin et du 27 au 28 juin.

Ces horaires ont été déterminés afin de minimiser les impacts sur la clientèle.

La STQ rappelle à ses clients qu'ils peuvent s'abonner à son système d'alertes par texto ou courriel pour être informés rapidement des modifications au service. Abonnements : traversiers.com.

SOURCE Société des traversiers du Québec

Renseignements: Alexandre Lavoie, Responsable des relations publiques, Téléphone : 418 646-0359, poste 251, Cellulaire et SMS : 418 576-3342, alexandre.lavoie@traversiers.gouv.qc.ca

