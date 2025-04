Traverse Rivière-du-Loup-Saint-Siméon - Reprise du service prévue vers la mi-mai

QUÉBEC, le 30 avril 2025 /CNW/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) désire informer la clientèle de la traverse Rivière-du-Loup-Saint-Siméon que le service maritime devrait reprendre vers la mi-mai.

État de la situation

En 2024, nous avons réalisé 2 inspections préventives, en avril et septembre, du côté de Saint-Siméon. Par la suite, en octobre, nous avons procédé à l'acquisition de données opérationnelles, lesquelles n'ont pas indiqué de signes de défaillance. En décembre, lors de la fermeture hivernale, aucun signe avant-coureur n'a non plus été détecté.

Ce n'est qu'au début avril, lors de la remise en fonction de la rampe d'embarcadère, que des pertes de pression ont été constatées sur plusieurs vérins. Ce qui a entraîné le report du début de la saison de navigation. Rien dans les précédentes vérifications ne permettait de déceler le problème actuel.

La STQ est consciente des désagréments causés par cette situation à la clientèle et fait tout en son pouvoir pour reprendre le plus rapidement possible du service.

La date exacte de la reprise vous sera communiquée dans les prochains jours.

