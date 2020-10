Traverse Québec-Lévis - Deux employés testés positifs à la COVID-19, des mesures rigoureuses mises en place

QUÉBEC, le 16 oct. 2020 /CNW Telbec/ - En toute transparence, la Société des traversiers du Québec (STQ) avise sa clientèle et la population qu'elle a été informée en fin de journée hier, le jeudi 15 octobre, que deux de ses employés de la traverse Québec-Lévis ont été déclarés positifs à la COVID-19.

Le service a été suspendu pendant quelques heures pour permettre le nettoyage et la désinfection complète des installations de la traverse par une firme externe spécialisée. Cette mesure exceptionnelle a été prise en surcroît de prudence, puisque les navires et infrastructures de la STQ sont déjà nettoyés et désinfectés en continu de façon rigoureuse depuis le début de la pandémie, en conformité avec les recommandations de la Santé publique.

Tous les employés de la traverse ayant été en contact étroit avec les employés en question ont été identifiés et placés en isolement. Ils ne reviendront pas au travail jusqu'à ce que la STQ ait l'assurance qu'ils n'ont pas contracté le virus.

La Direction de la Santé publique et le CIUSSS de la Capitale-Nationale ont rapidement été avisés de la situation. Ils ont confirmé à la STQ que sa réaction et les mesures déployées étaient adéquates.

Pour le moment, aucune recommandation particulière n'est formulée aux clients ayant fréquenté la traverse au cours des derniers jours. Les deux employés en question occupent des postes qui ne nécessitent généralement pas de contact étroit à moins de deux mètres avec la clientèle.

Une enquête sera menée par la Santé publique. Toute consigne particulière émanant de cette enquête et s'adressant à la clientèle sera transmise rapidement et proactivement par la STQ.

