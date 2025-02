QUÉBEC, le 13 févr. 2025 /CNW/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) annonce que les travaux de la nouvelle guérite débuteront le 17 février.

L'importante série de travaux qui avait été annoncée en 2024 sera donc initiée, lundi prochain, par la construction d'une nouvelle guérite à la gare maritime de Québec.

Traverse Québec-Lévis - Début des travaux de la guérite le 17 février 2025 (Groupe CNW/Société des traversiers du Québec)

Le projet de guérite vise à optimiser le service client et à offrir un meilleur cadre de travail aux employés, dont un système de chauffage et de climatisation, ainsi qu'une cuisine et un poste de travail ergonomique.

Interruption de service momentanée

Une voie de contournement sera aménagée pour permettre aux usagers d'accéder de manière sécuritaire à l'aire d'attente pendant les travaux. Une interruption de service aux véhicules de 5 jours, soit du 17 au 21 février, est prévue pour la construction de cette route de contournement. Le service sera entièrement piétonnier durant cette période. De plus, les transactions (achat et contrôle de billets) seront adaptées à un environnement sans guérite.

Tarification et achats

Une tarification réduite sera en vigueur pour les usagers souhaitant acheter un lot de 10 billets. Celui-ci sera réduit à 55 $ (au lieu de 69 $) pendant toute la durée des travaux. Il est à noter que ce tarif sera applicable à compter du 14 février.

Entretien et modernisation des infrastructures

Il convient de rappeler que le projet de construction de la guérite s'inscrit dans un vaste programme de modernisation, incluant la réparation des embarcadères, l'édification de la nouvelle guérite et la mise aux normes de l'ascenseur de la gare maritime de Québec. Ces interventions, qui s'échelonneront sur plusieurs semaines, visent à améliorer les infrastructures de la STQ et à en assurer la durabilité.

