Traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout - Le NM Saaremaa I en service aujourd'hui

QUÉBEC, le 10 juill. 2019 /CNW Telbec/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) est heureuse d'annoncer à sa clientèle que c'est aujourd'hui, à 8 h, que le très attendu navire de relève NM Saaremaa I entrera en service à la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout. Cette première traversée, à direction de Baie-Comeau, marquera le retour d'un service maritime prévisible, de grande capacité et confortable, et ce, juste à temps pour les vacances estivales.

La STQ aura donc mis environ sept semaines pour opérationnaliser le navire de relève, acquis en avril dernier, une période plus courte qu'anticipée.

« Nous l'avions promis à la population et nous tenons parole, se réjouit le PDG de la STQ, Stéphane Lafaut. Nous étions tout à fait conscients que le NM Saaremaa I était très attendu par les gens de la Côte-Nord et de la Gaspésie ainsi que par l'industrie touristique, notamment. Nos équipes ont mis les bouchées doubles pour que le navire entre en service le plus tôt possible et nous sommes très heureux d'y être parvenu juste avant les vacances estivales au bénéfice de tous : sa présence signifiera le retour d'une liaison maritime prévisible, sans restriction et de grande capacité. ».

Le NM Saaremaa I peut accueillir environ 600 passagers et jusqu'à 110 voitures réparties sur deux ponts, une capacité nettement supérieure au NM Félix-Antoine-Savard (376 passagers et 70 voitures) qui assure actuellement la liaison maritime. Construit en 2010, le navire est également beaucoup plus récent et confortable. De plus, vu son gabarit supérieur, le navire n'est soumis à aucune restriction relative aux conditions météorologiques, ce qui assurera un service plus fiable à la population.

Le NM Saaremaa I suivra l'horaire actuellement en vigueur, soit un aller-retour par jour vers Baie-Comeau et un autre vers Godbout (horaire complet au traversiers.com).

Les clients peuvent réserver leur place en ligne ou au téléphone (1 877 562-6560). Ceux qui disposaient déjà d'une réservation valide à bord du NM Félix-Antoine-Savard seront quant à eux automatiquement replacés sur le NM Saaremaa I et n'ont aucune action à poser.

Tel qu'annoncé en mai dernier, le service aérien complémentaire sera maintenu jusqu'au 31 juillet inclusivement à raison de deux allers-retours quotidiens. Cette décision avait été prise pour prise pour permettre aux clients de prévoir leurs déplacements.

