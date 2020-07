Traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout - Dès le mercredi 15 juillet : deux traversées par jour pour le reste de la saison

QUÉBEC, le 13 juill. 2020 /CNW Telbec/ - À l'approche de la période la plus achalandée de l'année, la Société des traversiers du Québec (STQ) annonce que l'horaire estival régulier reprendra le mercredi 15 juillet à la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout. Le NM F.-A.-Gauthier effectuera donc deux allers-retours par jour entre Matane et la Côte-Nord, et ce, 7 jours sur 7.

Avec la réouverture récente de tous les espaces passagers ainsi que la reprise du service de nourriture et de boissons à bord du navire, la traverse de Matane sera donc entièrement en mode estival et prête à faire vivre l'expérience complète du NM F.-A.-Gauthier aux nombreux touristes québécois qui visiteront la Gaspésie et la Côte-Nord cet été.

L'horaire de haute saison sera en vigueur jusqu'à la fête du Travail, le lundi 7 septembre 2020. Les traversées seront effectuées vers Baie-Comeau et Godbout en alternance chaque jour selon l'horaire suivant :



Matane vers

Godbout Godbout vers

Matane Matane vers

Baie-Comeau Baie-Comeau

vers Matane Lundi 8 h 11 h 14 h 30 18 h Mardi 8 h 11 h



14 h 30 18 h Mercredi 14 h 30 18 h 8 h 11 h Jeudi



8 h 11 h 14 h 30 18 h Vendredi 8 h 11 h 14 h 30 18 h Samedi 8 h 11 h 14 h 30 18 h Dimanche 8 h 11 h 14 h 30 18 h

Rappel : mesures liées à la COVID-19

La STQ rappelle à sa clientèle que plusieurs mesures sanitaires en lien avec la COVID-19 sont en vigueur à la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout, et ce, afin de poursuivre la lutte à la pandémie de COVID-19 :

Les clients doivent respecter en tout temps la distance physique de deux mètres avec les autres passagers et les membres d'équipage;

Le port du couvre-visage est obligatoire en tout temps pour tous les clients âgés de 12 en et plus, sauf pour les clients qui mangent dans la zone désignée à cet effet dans la cafétéria;

Le paiement par carte (débit ou crédit) est fortement recommandé;

Les espaces communs sont nettoyés et désinfectés en continu par du personnel dédié;

La capacité du navire est restreinte à 50 % du maximum de sa capacité habituelle, soit 400 passagers.

SOURCE Société des traversiers du Québec

Renseignements: Alexandre Lavoie, Responsable des relations publiques, Société des traversiers du Québec, 418 646-0359, poste 251, Cellulaire : 418 576-3342

Liens connexes

https://www.traversiers.com/