Traverse L'Isle-aux-Coudres-Saint-Joseph-de-la-Rive - Horaire automnal bonifié

QUÉBEC, le 6 sept. 2023 /CNW/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) confirme que l'horaire automnal à deux navires sera maintenu entre le 12 septembre et le 9 octobre les fins de semaine du vendredi au dimanche. Exceptionnellement cette année, la STQ bonifiera également l'horaire en semaine le lundi et le jeudi en offrant un service à deux navires. Cette initiative s'inscrit dans le but de favoriser la saison touristique automnale à L'Isle-aux-Coudres et de maximiser les retombées économiques pour la région.

Rappelons que le service à deux navires à la traverse L'Isle-aux-Coudres-Saint-Joseph-de-la-Rive a débuté officiellement trois semaines avant les années précédentes cet été et que la STQ a versé une subvention de 50 000$ à Tourisme L'Isle-aux-Coudres pour ses efforts de promotion afin de favoriser la saison touristique à L'Isle-aux-Coudres en attirant un maximum de visiteurs.

Cette année, grâce à la location du NM Svanoy, la STQ est heureuse de pouvoir bonifier exceptionnellement l'horaire automnal aux bénéfices des clients de la traverse de L'Isle-aux-Coudres.

