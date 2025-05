Traverse île d'Entrée-Cap-aux-Meules - Le NM Ivan-Quinn en arrêt technique à partir du 18 mai prochain

QUÉBEC, le 2 mai 2025 /CNW/ -La Société des traversiers du Québec (STQ) informe la clientèle de la traverse de l'île d'Entrée que le NM Ivan-Quinn débutera son arrêt technique annuel le 18 mai et il se terminera le 8 juin prochain. Les traversées seront effectuées par Excursions en mer avec le NM Béatrice-Hubert selon l'horaire régulier à partir de ce moment. Rappelons que ce navire est entièrement piéton et la STQ invite la clientèle à planifier le transport de grosses marchandises et de véhicules d'ici le 18 mai.

Il est obligatoire de réserver une place à bord du NM Ivan-Quinn pour le transport de grosses marchandises et de véhicules. Pour toute question sur le service et pour réserver, contacter CTMA au 418 986-3278 ou au 1 888 986-3278.

Livraison des marchandises à partir du 18 mai

Pour des raisons de sécurité et de capacité du navire, seules les petites marchandises seront acceptées à bord du NM Béatrice Hubert.

Pour l'expédition des marchandises, un employé sera disponible sur place une heure (1) avant l'heure de départ prévue. Elles devront être reçues au plus tard 10 minutes avant la traversée.

Pour la réception des marchandises, l'équipage sera disponible sur place jusqu'à 15 minutes après l'arrivée du navire.

Les tarifs habituels seront en vigueur. Ils seront payables directement à bord du NM Béatrice Hubert par carte de crédit, carte de débit ou en argent comptant.

SOURCE Société des traversiers du Québec

Source : Bruno Verreault, Conseiller en communication, Société des traversiers du Québec, Téléphone : 1 877 787-7483 poste 71026, Cellulaire : 418 953-2521, [email protected]