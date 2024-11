Traverse de Sorel-Tracy - Service à deux navires dès janvier

QUÉBEC, le 21 nov. 2024 /CNW/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) informe la clientèle de la traverse Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola que le service à deux navires reprendra à compter de la fin janvier.

La STQ déploie tous les efforts afin de remettre en service un deuxième navire le plus rapidement possible. Une analyse rigoureuse des mouvements de navire en fonction de leur capacité, de leur interopérabilité et des contraintes réglementaires a permis d'identifier divers scénarios permettant le retour en service à deux navires en début d'année 2025.

Entre-temps, le service à un navire sera maintenu dû à l'indisponibilité du navire de relève, le NM Catherine-Legardeur, en raison d'un bris mécanique.

Mesures d'atténuation pour la clientèle

D'ici à ce que deux navires soient en service à la traverse de Sorel, la STQ mettra en place des mesures d'atténuation entre le 1er décembre 2024 et le 28 février 2025 :

50% de rabais sur le laissez-passer mensuel, piéton et cycliste.

50 % de rabais sur le billet piéton et cycliste.

50% de rabais sur le tarif de covoiturage.

50% de rabais pour les transporteurs routiers entre 20 h et 5 h 30.

Des panneaux à messages variables (PMV) pour informer les automobilistes de la situation à la traverse ont également été déployés en amont de la traverse et nous travaillons en étroite collaboration avec la Sûreté du Québec et le ministère des Transports et de la Mobilité durable pour éviter les débordements.

La STQ en profite pour inviter la clientèle à s'abonner à son service d'alerte opérationnelle, disponible en tout temps sur le site internet, pour être informée rapidement d'un fort achalandage et d'une modification de service par texto ou par courriel. Il est simple de s'y abonner sur notre site Web au traversiers.com.

Rappel des faits

En septembre dernier, le navire de relève de la traverse, NM Catherine-Legardeur, a subi un bris mécanique l'empêchant d'opérer. Le diagnostic effectué par les spécialistes démontre la nécessité de remplacer des composantes critiques dans le système de transmission du navire. Les pièces nécessaires à la réparation proviennent d'un partenaire externe et le délai d'approvisionnement pourrait prendre plusieurs mois.

SOURCE Société des traversiers du Québec

Source : Anne-Josée Cameron, Conseillère en communication, Société des traversiers du Québec, Téléphone : 1 877 787-7483 poste 71227, Cellulaire : 418 953-2521, [email protected], Traversiers.com