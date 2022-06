Traverse de la rivière Saint-Augustin - La STQ fera l'acquisition d'un nouvel aéroglisseur

QUÉBEC, le 21 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) est heureuse de publier aujourd'hui un appel d'offres pour l'acquisition d'un nouvel aéroglisseur pour la traverse de la rivière Saint-Augustin. Cette acquisition démontre clairement l'engagement de la STQ à desservir les communautés et à remplir sa mission de désenclaver les régions éloignées. De plus, le renouvellement et la modernisation des actifs maritimes sont une priorité de la STQ exprimée dans son Plan stratégique 2020-2025. Ce nouvel aéroglisseur remplacera le VCA L'Esprit-de-Pakuashipi qui a été construit en 2012.

La traversée de la rivière Saint-Augustin requiert un aéroglisseur, car la navigation est difficile entre les deux rives par la présence de haut-fond sablonneux. Unique en son genre au Canada, l'aéroglisseur de la traverse de la rivière Saint-Augustin est spécialement conçu pour les besoins de cette traverse. Il peut circuler tant sur l'eau que sur la glace ou la terre ferme. Le nouvel aéroglisseur permettra le transport de passagers et de petites marchandises.

