Traverse de la rivière Saint-Augustin : état de la situation

QUÉBEC, le 30 juin 2019 /CNW Telbec/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) fait le point à la suite du décès vendredi de l'un de ses employés et de l'hospitalisation de deux autres.

État de santé des employés

Les deux employés de la traverse qui ont présenté des malaises ont reçu leur congé de l'hôpital. Les tests et analyses se poursuivent toujours pour connaître la cause de leurs maux tout comme l'évaluation médicale préventive des douze autres employés de la traverse.

Une équipe multidisciplinaire de la STQ est arrivée samedi, comprenant des ressources en génie, environnement, ressources humaines et santé sécurité. Du soutien professionnel a été offert sur place pour soutenir et épauler les employés, leur famille et leurs proches dans cette difficile période. Les élus des deux communautés ont également été rencontrés et tenus informés.

La STQ ne peut, à l'heure actuelle, fournir de l'information sur la raison de même que les circonstances du décès de l'un de ses employés. Elle collabore pleinement aux enquêtes qui ont cours actuellement, notamment celle de la CNESST et de la Sureté du Québec.

Service de traversier rétabli par hélicoptère

Le service de traversier a été rétabli samedi entre les localités de Pakuashipi et de Saint-Augustin. Les passagers sont transportés par hélicoptère d'une rive à l'autre, selon l'horaire régulier du VCA L'Esprit-de-Pakuashipi, et ce, jusqu'à nouvel ordre.

À noter : le service de transport de marchandises n'est pas touché par les modifications apportées.

Rappel des faits

Le 28 juin, la STQ annonçait le décès d'un employé de la traverse de la rivière de Saint-Augustin. Par contre, deux autres employés de cette traverse ont présenté des malaises au cours des derniers jours et ont été hospitalisés. L'employé décédé ne se trouvait pas sur son lieu de travail au moment du décès. Pour cette raison et sans présumer de la cause du décès de son employé, la STQ a mis en place différentes mesures préventives. Notamment, le bâtiment de la traverse a été évacué et l'accès y est interdit et le service offert par l'aéroglisseur L'Esprit-de-Pakuashipi a été interrompu jusqu'à nouvel ordre.

