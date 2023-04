QUÉBEC, le 5 avril 2023 /CNW/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) est heureuse d'annoncer qu'elle a fait l'acquisition du bateau Sauvagîles auprès de la Société Duvetnor au coût de 85 000 $ pour servir comme embarcation de relève pour les passagers à la traverse de L'Isle-aux-Grue et à la traverse de l'Île-Verte. Cet ajout dans la flotte opérationnelle de la STQ permettra d'avoir un plan de relève maritime pour les deux traverses comme c'est le cas dans d'autres traverses du réseau de la STQ. Les navires NM Grue-des-Îles et NM Peter-Fraser demeurent les navires principaux aux traverses de L'Isle-aux-Grue et de l'Île-Verte. La nouvelle embarcation de relève servira seulement dans le cas que les navires principaux ne soient pas disponibles au service.

Traverse de L’Isle-aux-Grues et de l’île-Verte - La STQ fait l’acquisition d’une embarcation de relève Crédit : Site Web Société Duvetnor (Groupe CNW/Société des traversiers du Québec)

La STQ prévoit donner un nouveau nom à l'embarcation de relève. Il sera dévoilé ultérieurement.

Spécification de l'embarcation

Longueur : 27 pi. (8.3 m)

Capacité : 12 passagers

Membres d'équipage : 2

Propulsion : Volvo D6-310 DP (1 X 310 ch)

Année de construction : 1995

Chantier : Metal Craft Marine, Kingston, ON

Matériel : Aluminium

SOURCE Société des traversiers du Québec

Renseignements: Source : Bruno Verreault, Conseiller en communication, Société des traversiers du Québec, Téléphone : 1 877 787-7483 poste 71026, Cellulaire : 418 953-2521, [email protected], Traversiers.com