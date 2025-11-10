Travaux sur l'autoroute 30 en direction est au-dessus de l'autoroute 10 à Brossard du 14 au 17 novembre - Congestion à prévoir

LONGUEUIL, QC, le 10 nov. 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que les voies de circulation de l'autoroute 30, en direction est à Brossard, seront déviées sur la voie de desserte lors de la période intensive de travaux qui aura lieu du 14 au 17 novembre. Cette entrave permettra d'effectuer des réparations aux joints de dilatation du pont d'étagement qui passe au-dessus de l'autoroute 10. Le Ministère anticipe d'importants épisodes de congestion.

Entraves et gestion de la circulation

Autoroute 30 en direction est au-dessus de l’autoroute 10 à Brossard du 14 au 17 novembre – Congestion à prévoir (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

Du vendredi 14 novembre à 22 h au lundi 17 novembre à 5 h

Fermeture de l'autoroute 30 en direction est à la hauteur de la sortie n o 67 ( Montréal (centre-ville)/Sherbrooke ). Les usagers de la route seront dirigés vers la voie de desserte et pourront reprendre l'autoroute 30 avant la bretelle de sortie n o 69 ( Grande Allée ).

67 ( ).

Au besoin, il pourrait y avoir des fermetures de nuit de la voie de desserte de l'autoroute 10 en direction ouest à la hauteur de l'autoroute 30, impliquant la fermeture des bretelles suivantes:

autoroute 30 en direction ouest vers autoroute 10 en direction ouest

autoroute 10 en direction ouest vers autoroute 30 en direction est

Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire.

Avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel. Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration.

Pour toute question ou tout commentaire, il est possible de communiquer avec le Ministère en composant le 511 ou en allant sur la page Web transports.gouv.qc.ca/nous-joindre.

