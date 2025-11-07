Échangeurs au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec - Fermeture de bretelles d'accès au chemin Saint-Louis et circulation en alternance du 11 au 14 novembre

QUÉBEC, le 7 nov. 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que différentes entraves sont prévues dans le secteur du chemin Saint-Louis du 11 au 14 novembre, dans le cadre du projet de réaménagement des échangeurs au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec. Des épisodes de congestion sont à prévoir.

Gestion de la circulation

Du mardi 11 novembre à 5 h 30 au jeudi 13 novembre à 21 h.

Fermeture complète de la sortie n º 133 (chemin Saint-Louis) de l'autoroute Henri-IV (73) en direction nord.

133 (chemin Saint-Louis) de l'autoroute Henri-IV (73) en direction nord. Fermeture complète de l'accès au chemin Saint-Louis en provenance de la route 175 en direction sud (dernière sortie avant le pont de Québec). Les automobilistes qui ne souhaitent pas prendre le pont de Québec doivent utiliser les sorties en amont. Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire.



Ces fermetures sont nécessaires afin d'effectuer des travaux sur le réseau d'aqueduc.

Du mardi 11 novembre à 6 h au vendredi 14 novembre à midi.

Circulation en alternance sur le chemin Saint-Louis entre la route 175 et la rue Villeray.

Cette entrave est requise afin de poursuivre les travaux de reconstruction et de réaménagement du chemin Saint-Louis et de son intersection avec l'avenue des Hôtels.

À noter que d'autres entraves sont à prévoir dans le secteur d'ici la fin de l'année, selon l'avancement du chantier. En raison des conditions météorologiques et des contraintes opérationnelles, telles que la nécessité de réaliser certaines opérations en l'absence de vents, pluie, neige ou gel, les entraves peuvent être annoncées à très court préavis.

Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter le site Web ou l'application mobile de Québec 511. Il est possible d'activer les alertes sur l'application mobile afin de recevoir des notifications en temps réel sur les entraves et les avertissements en vigueur.

