Travaux majeurs dans le secteur de l'échangeur des autoroutes 13 et 520 à Montréal et à Dorval au cours des prochains mois

MONTRÉAL, le 17 mars 2026 /CNW/ - Cette année marquera un tournant pour le projet de reconstruction du pont d'étagement de l'autoroute 520, au-dessus de l'autoroute 13. À la suite d'un processus préparatoire complexe comprenant le déplacement de nombreux équipements de services publics, le chantier sera progressivement déployé sur le terrain à compter de cette semaine. Le recours à une méthode de construction accélérée pour l'installation des trois nouvelles structures permettra de réduire les répercussions pour les usagers de la route. Plusieurs entraves seront malgré tout nécessaires pour mener à bien les travaux. Elles seront annoncées le plus tôt possible.

Une technique novatrice

Cette méthode, dite ABC pour Accelerated Bridge Construction, permettra la démolition de la structure actuelle et le positionnement des trois nouvelles à leur emplacement définitif dans un délai d'environ 5 jours. Ce tour de force est possible grâce à une bonne préparation, à la préfabrication en usine de pièces des futurs ponts, amorcée l'automne dernier, et à l'assemblage des nouvelles structures sur un terrain adjacent.

La méthode ABC assure une pérennité de l'ouvrage équivalente à une construction conventionnelle. Il s'agissait dans ce cas-ci de la bonne méthode, au bon endroit. Elle limite les répercussions des travaux, et elle permet de réduire le nombre de fermetures et de phases dans un secteur où les débits et le pourcentage de véhicules lourds sont importants.

Entraves et gestion de la circulation

De manière générale, toutes les voies seront maintenues le jour, en semaine.

Afin de réaliser la démolition de la structure actuelle et le positionnement définitif des nouvelles, une fermeture spéciale des autoroutes 13 et 520 d'environ 5 jours sera requise. Cette fermeture est prévue à l'automne.

Les préparatifs sur le terrain nécessiteront plusieurs fermetures la nuit et la fin de semaine, que ce soit sur l'autoroute 13, l'autoroute 520, le chemin de la Côte-de-Liesse, ou dans l'échangeur, et ce, dès la fin du mois de mars.

Principales étapes à venir au cours des prochains mois

Préparation des approches dans l'axe de l'autoroute 520;

Construction des nouvelles fondations sous la structure existante;

Assemblage des futures structures en bordure du chantier;

Démolition de la structure actuelle et positionnement des trois nouvelles, lors d'une fermeture spéciale d'environ 5 jours;

Travaux de finalisation des approches et autres interventions complémentaires.

Avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Montréal : 514 873-5600, Québec : 418 644-4444, Sans frais : 1 866 341-5724