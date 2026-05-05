Réaménagement de l'intersection du boulevard Harwood (autoroute 20) et de la rue Bellemare à Vaudreuil-Dorion

LONGUEUIL, QC, le 5 mai 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route qu'il entreprendra le réaménagement de l'intersection du boulevard Harwood et de la rue Bellemare, à Vaudreuil-Dorion, à compter de la nuit du 10 au 11 mai. Le chantier, qui a fait l'objet de travaux préparatoires à l'automne 2023, se poursuivra jusqu'au mois d'août. Des voies de virage seront construites, des feux de signalisation installés, et l'éclairage amélioré. Les accès au poste de police de la Sûreté du Québec et à la rue Bellemare seront ainsi plus sécuritaires.

Entraves et gestion de la circulation

Deux voies par direction seront maintenues le jour sur l'autoroute 20 (boulevard Harwood). La largeur de chaque voie sera réduite à 3,2 mètres, et la vitesse sera abaissée à 40 km/h dans le périmètre du chantier. En direction ouest (vers Toronto), le virage à gauche menant à la rue Bellemare sera interdit pour la durée du chantier, sauf pour les véhicules d'urgence.

Des fermetures partielles ou complètes seront requises la nuit de l'autoroute 20 (boulevard Harwood), dans une direction ou dans l'autre, entre la route 342 (route Harwood) et l'avenue Ranger. Le détour s'effectuera par la route 342, le rang Saint-Antoine, la rue Chicoine et l'avenue Ranger.

Quelques fermetures complètes la nuit sont à prévoir en direction est, entre la rue Raoul-Blais et l'avenue Ranger. Le détour s'effectuera par la rue Chicoine.

Des épisodes de congestion sont à prévoir. Le Ministère recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.

Le début de ces travaux pourrait être reporté en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, il est recommandé, avant de prendre la route, de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et de télécharger l'application mobile Québec 511 pour activer les notifications.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]