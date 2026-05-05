La gratuité aux péages et sur certains traversiers pour les véhicules électriques prendra fin le 1er avril 2027

MONTRÉAL, le 5 mai 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable rappelle aux usagers de la route que la mesure accordant la gratuité des passages des véhicules électriques aux péages des autoroutes 25 et 30 et sur certains traversiers de la Société des traversiers du Québec prendra fin le 1er avril 2027.

Mise en œuvre en 2016 sous forme de projet-pilote, cette mesure s'inscrivait dans le cadre du Plan d'action en électrification des transports 2015-2020. Initialement prévue pour une durée de cinq ans, la gratuité a été prolongée à deux reprises par le gouvernement du Québec. Elle visait à contribuer à l'accélération de l'électrification du parc automobile. Le gouvernement poursuit par ailleurs ses efforts d'électrification des transports par le déploiement d'infrastructures de recharge.

Faits saillants

Entièrement financé par le Fonds des réseaux de transport terrestre (FORT), le coût de cette mesure est estimé à 99 M$ entre le 1 er janvier 2016 et le 1 er avril 2027.

janvier 2016 et le 1 avril 2027. Les propriétaires d'un véhicule électrique muni d'un transpondeur éligible pour les ponts à péages des autoroutes 25 ou 30 pourront sélectionner le forfait de leur choix auprès des exploitants concernés (Concession A25 ou Nouvelle Autoroute 30). Ces derniers indiqueront à leur clientèle les informations nécessaires à cet effet.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

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