Travaux de réparation sur le pont Vachon (autoroute 13) à Laval et Boisbriand

LAVAL, QC, le 1er mars 2024 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que des travaux de réparation du pont Vachon, qui passe au-dessus de la rivière des Mille-Îles entre Laval et Boisbriand, entraîneront des fermetures complètes sur l'autoroute 13 (Chomedey) en direction nord, les 4 et 5 mars. Ces interventions seront réalisées durant la nuit afin de limiter les répercussions des entraves sur la circulation.

Entraves et gestion de la circulation

Les 4 et 5 mars 2024, entre 23 h et 5 h

Fermeture de nuit de l'entrée pour l'autoroute 13 en direction nord , desservant les boulevards Dagenais et Sainte-Rose à Laval ;

, desservant les boulevards Dagenais et à ; Fermeture complète de nuit de la bretelle d'accès pour l'autoroute 13 en direction nord, depuis l'autoroute 440 en direction ouest à Laval ;

depuis l'autoroute 440 en direction ouest à ; Fermetures complètes de nuit de la direction nord de l'autoroute 13, entre les sorties no15 A-440/R-148/Boul. Dagenais à Laval et no20 R-344/ St-Eustache / Boisbriand /Chemin de la Grande-Côte à Boisbriand ;

Les usagers de la route sont invités à emprunter le chemin de détour balisé :

Prendre la sortie no15 A-440/R-148/Boul. Dagenais, l'autoroute 440 (Jean-Noël-Lavoie) en direction est, l'autoroute 15 (des Laurentides) en direction nord et l'autoroute 640 en direction ouest pour reprendre l'autoroute 13 ( Chomedey ).

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

D'autres travaux sur le pont sont prévus dans les prochaines semaines. Ils seront communiqués au moment opportun.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

