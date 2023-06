Travaux de recherche au lac Memphrémagog : les activités nautiques et les autres loisirs seront maintenus

SHERBROOKE, QC, le 14 juin 2023 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) vous avise que des travaux de recherche auront lieu sur le lac Memphrémagog du 19 juin au 7 juillet 2023. Pendant cette période, le personnel effectuera un inventaire de la population de perchaudes et de barets. Les travaux, qui visent à maintenir une qualité de pêche pour les citoyens qui fréquentent le lac, seront réalisés sans perturber les activités de plaisance et les autres loisirs pratiqués sur le lac.

L'objectif de cette étude est d'établir l'état de situation de la population de perchaudes et de barets en mesurant divers paramètres. Elle a notamment pour but de suivre l'évolution de l'abondance et d'estimer l'impact du baret sur certaines espèces d'intérêt en ce qui concerne la compétition pour les ressources. L'analyse des résultats permettra de guider les décisions quant à la gestion de ces espèces afin de maintenir une bonne qualité de pêche aux principales espèces d'intérêt présentes dans le lac.

Le MELCCFP sollicite la collaboration de tous les utilisateurs du lac Memphrémagog pour assurer le maintien de l'intégrité des équipements scientifiques utilisés afin de favoriser la réussite de l'étude. En effet, trois filets maillants, identifiés par des bouées blanches, seront installés à divers endroits et à différentes profondeurs dans le lac selon un protocole déterminé. Prenez note que dans le cadre des travaux, les filets sont déplacés quotidiennement par l'équipe de recherche.

Il est demandé aux utilisateurs de ne pas circuler entre les bouées ni de s'en approcher, question d'éviter d'emmêler son propre équipement dans les cordages ou de déplacer les filets. Des affiches seront apposées aux principaux débarcadères afin d'informer la clientèle de ce projet.

Collaboration de la population

Le Ministère invite les citoyens à poursuivre leur collaboration en dénonçant tout acte de braconnage ou action allant à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel en communiquant avec SOS Braconnage par téléphone, au numéro sans frais 1 800 463-2191, par Internet ou en se rendant directement au bureau de la protection de la faune le plus près. Ce service est gratuit et confidentiel.

