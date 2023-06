Travaux de maintien et d'inspection du pont de l'Île-d'Orléans (route 368)

QUÉBEC, le 27 juin 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route ainsi que ses partenaires que des travaux d'inspection et de maintien sur le pont de l'Île-d'Orléans, seront réalisés du 3 juillet jusqu'à la mi-novembre. Ces interventions visent à maintenir des déplacements efficaces et sécuritaires sur le pont de l'Île-d'Orléans jusqu'à la mise en service du futur ouvrage.

Durant les opérations, la circulation se fera en alternance avec présence de signaleurs, principalement de soir et de nuit, du dimanche au vendredi, entre 20 h et 6 h. Occasionnellement, certaines opérations et la livraison de matériaux pourraient être réalisées de jour, du lundi au vendredi, entre 9 h et 15 h.

Lors de la mise en place des entraves, la largeur de la voie restante sera réduite à 2,75 mètres et l'accès au trottoir pourrait être restreint. La limite de vitesse sera aussi réduite à 35 km/h.

Des Info Transports subséquents seront diffusés pour annoncer les dates exactes des entraves à venir.

Afin de connaître les entraves en cours, consultez Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement vos déplacements.

Le Ministère remercie les usagers de la route de respecter la signalisation en place dans la zone de travaux.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Pour renseignement : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724