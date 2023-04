Travaux dans l'échangeur de l'autoroute 640 et de la montée des Pionniers à Terrebonne - Fermeture complète d'une sortie de l'autoroute 640 en direction est

LAVAL, QC, le 6 avril 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que la sortie no50 Montée des Pionniers de l'autoroute 640, en direction est, et la bretelle d'accès à l'autoroute 640, en direction est, depuis le boulevard Marcel-Therrien seront fermées du 10 au 22 avril. Rappelons par ailleurs que durant cette période, la fermeture complète du chemin des Quarante-Arpents à l'est de la montée des Pionniers se poursuit.

Du 10 avril à 22 h au 22 avril à 5 h

Fermeture complète de la sortie no50 Montée des Pionniers de l'autoroute 640, en direction est, et détour via l'autoroute 40 (Félix-Leclerc) en direction est, la sortie no96 A-640 Ouest/ Laval / Saint-Eustache et l'autoroute 640 en direction ouest pour prendre la sortie no50 Montée des Pionniers.

Jusqu'au 15 avril à 5 h

Fermeture complète du chemin des Quarante-Arpents à l'est de la montée des Pionniers, jusqu'à la rue de la Presqu'île.

Les usagers circulant en direction est sont invités à emprunter le détour via la montée des Pionniers, le boulevard Marcel-Therrien, l'autoroute 640 en direction est, l'autoroute 40 (Félix-Leclerc) en direction est, la sortie n o 97 Boul. Pierre-Le Gardeur / Charlemagne , le boulevard Pierre-Le Gardeur et la rue de Lyon pour rejoindre le chemin des Quarante-Arpents.

Les usagers circulant en direction ouest sont invités à emprunter le détour via l'autoroute 40 en direction ouest, la sortie no96 A-640 Ouest/ Laval / Saint-Eustache , l'autoroute 640 en direction ouest et la sortie no45 Montée Dumais pour reprendre le chemin des Quarante-Arpents.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces entraves pourraient être reportées ou annulées.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

