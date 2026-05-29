Travaux d'urgence : la Ville de Montréal appelle à un effort collectif pour réduire la consommation d'eau potable

MONTRÉAL, le 29 mai 2026 /CNW/ - En raison de travaux devant être réalisés en urgence sur le réseau d'aqueduc, la Ville de Montréal appelle à un effort collectif pour réduire la consommation d'eau potable au cours des prochaines semaines.

L'inspection et la surveillance d'une conduite principale de distribution, située sous l'avenue Atwater, ont permis de conclure que cette conduite nécessitait une intervention à très court terme. La Ville entreprendra donc, au cours des prochains jours, des travaux sur cette conduite.

Afin de mener à bien cette intervention, la conduite devra être fermée pendant plusieurs semaines, alors que deux autres conduites principales, situées ailleurs sur le réseau, sont déjà fermées pour des travaux de reconstruction ou de réhabilitation.

Puisque cette nouvelle fermeture survient à l'aube de la saison estivale, au moment où la demande en eau est la plus élevée de l'année, la pression sera très forte sur les infrastructures de production d'eau potable.

Afin de faire face à cette situation exceptionnelle, une réduction de la consommation d'eau potable par toutes et tous est essentielle.

À cet effet, la Ville et les arrondissements :

suspendront la purge en continu des conduites;

suspendront le rinçage préventif et le nettoyage des conduites d'égout;

suspendront les tests d'écoulement lors de l'inspection des bornes d'incendie;

suspendront ou limiteront certaines activités, comme les fontaines décoratives sans boucle de recirculation, le lavage des rues et les arrosages non essentiels;

procéderont à la réparation, dans les plus brefs délais, des fuites qui pourraient survenir sur le réseau, afin de limiter les pertes en eau.

La Ville invite par ailleurs les citoyennes et citoyens à :

se conformer au Règlement sur l'usage de l'eau potable , qui précise les utilisations permises ou non de l'eau potable, et dont le contrôle sera accru;

, qui précise les utilisations permises ou non de l'eau potable, et dont le contrôle sera accru; réduire l'arrosage;

éviter l'usage de l'eau pour le nettoyage extérieur;

poser tout autre geste quotidien d'économie de l'eau, puisqu'à l'échelle de l'ensemble de la population, chaque geste a un impact majeur.

Les mesures d'économie d'eau préconisées par le gouvernement du Québec peuvent être consultées en cliquant ici.

En fonction de l'évolution de la situation, d'autres mesures de réduction pourraient être mises en application, tel un avis d'interdiction d'arrosage.

Citations

« Nous faisons face à une situation exceptionnelle qui exige des mesures tout aussi exceptionnelles. Le vieillissement de nos infrastructures rappelle l'importance de poursuivre les investissements, notamment à travers la Stratégie montréalaise de l'eau 2025-2034. Lors du dépôt du budget, nous avons d'ailleurs réaffirmé la nécessité d'investir davantage dans leur entretien. L'annonce d'aujourd'hui le confirme et vient renforcer le travail déjà amorcé sur un plan d'entretien pluriannuel. »

- Claude Pinard, président du comité exécutif de la Ville de Montréal

« Grâce à la surveillance accrue de notre réseau, nous sommes en mesure d'intervenir au bon moment pour sécuriser l'approvisionnement en eau potable. Aujourd'hui, cette intervention préventive nous permet d'agir avant qu'un bris ne survienne. La Ville fera sa part avec des mesures ciblées, mais la réussite de l'opération repose aussi sur un effort collectif. »

- Alan DeSousa, responsable de la mobilité et des infrastructures au comité exécutif de la Ville de Montréal

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Rosiane Tessier, Directrice des communications, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 308-6893, [email protected]; Renseignements : Service des communications et des affaires publiques, Ville de Montréal, [email protected]