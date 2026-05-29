L'administration Martinez Ferrada lance sa nouvelle plateforme de données sur les compteurs vélo

MONTRÉAL, le 29 mai 2026 /CNW/ - L'administration Martinez Ferrada annonce aujourd'hui la mise en ligne de sa nouvelle plateforme de données dédiée aux compteurs vélo. Un projet attendu, qui s'inscrit dans une volonté de moderniser la gestion de la mobilité et de rendre les données plus accessibles.

En ligne dès aujourd'hui sur le site de données ouvertes de la Ville, cette plateforme centralisée regroupe les données provenant de plus de 90 compteurs répartis sur le réseau montréalais. Elle permet de consulter, en un seul endroit, les volumes de passage, les moyennes de fréquentation et le classement des sites selon leur achalandage. Les données sont mises à jour sur une base quotidienne via les outils de visualisation de la Ville, permettant ainsi un suivi continu pour l'ensemble des compteurs vélo, qu'ils soient intrusifs ou non intrusifs. Pour voir la plateforme interactive ici.

Une approche modernisée pour mieux comprendre les déplacements

Depuis plus de 10 ans, Montréal s'appuie sur des compteurs vélo pour documenter l'évolution du transport actif. Jusqu'à présent, plusieurs de ces équipements, installés directement dans la chaussée, nécessitaient des travaux d'installation importants ainsi qu'un entretien coûteux.

Afin de répondre à la demande croissante en données et d'optimiser ses outils, la Ville a entrepris de moderniser son approche en adoptant des technologies de comptage non intrusives, installées en hauteur sur des structures existantes, plus simples à déployer et moins coûteuses à maintenir.

Une transition assurée sans perte de données

Dans le cadre de cette transition, la Ville a mis en place des mécanismes afin de préserver l'intégrité des données historiques. Les données provenant des compteurs encore fonctionnels, incluant celles collectées depuis mars 2026, sont récupérées et intégrées dans la nouvelle plateforme développée par la Ville. La plateforme permet ainsi de regrouper à la fois les anciens compteurs en cours de remplacement et les nouveaux équipements déployés.

La plateforme interactive vise à rendre accessibles, en temps réel, les données de fréquentation des déplacements actifs, tant pour les cyclistes que, progressivement, pour les piétons. Elle s'inscrit dans une volonté de transparence et de valorisation des données publiques, favorisant une lecture plus complète des dynamiques d'occupation de l'espace public.

Ces informations permettent de mieux comprendre l'utilisation du réseau cyclable et d'en observer l'évolution au fil du temps, en mettant en lumière les tendances ainsi que les variations saisonnières. Elles contribuent également à appuyer la planification des aménagements en fournissant des données fiables et à évaluer l'impact des projets réalisés.

Citations

« Montréal s'appuie sur des données fiables pour planifier et développer des infrastructures de mobilité adaptées aux réalités du terrain. Avec cette nouvelle génération de compteurs et une plateforme modernisée, nous bonifions notre capacité à suivre l'évolution des déplacements actifs. C'est un levier essentiel pour bâtir une ville plus fluide et sécuritaire », a déclaré Alan DeSousa, responsable de la mobilité et des infrastructures au comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Cette nouvelle plateforme illustre parfaitement notre volonté d'utiliser les données comme levier d'innovation. Montréal se démarque parmi les grandes villes nord‑américaines par l'ampleur de son réseau de compteurs permanents accessibles au public. En rendant l'information disponible, structurée et exploitable, nous améliorons notre capacité à prendre des décisions éclairées, à optimiser notre réseau et à mieux répondre aux attentes des citoyennes et des citoyens », a ajouté Alexandre Teodoresco, responsable de l'optimisation, de la performance municipale et de l'innovation au comité exécutif de la Ville de Montréal.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Rosiane Tessier, Directrice des communications, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, [email protected]; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]