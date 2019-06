Travaux d'infrastructures - L'avenue Pierre-de-Coubertin sera réaménagée

MONTRÉAL, le 12 juin 2019 /CNW Telbec/ - M. Sylvain Ouellet, responsable de l'eau, des infrastructures et de la Commission des services électriques, et M. Pierre Lessard-Blais, maire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, sont fiers d'annoncer qu'un contrat de 23 494 494 $ a été accordé à Eurovia Québec Grands projets inc. pour les travaux de réaménagement de l'avenue Pierre-de-Coubertin, entre les rues Viau et Du Quesne.

« La Ville atteint un double objectif : en plus d'assurer et de sécuriser l'alimentation en eau potable du sud et du sud-est de l'île, la Ville a saisi l'occasion pour repenser l'aménagement du secteur. L'avenue sera adaptée à la réalité d'aujourd'hui, sécuritaire et beaucoup plus agréable et conviviale », a mentionné M. Ouellet.

« On veut profiter des travaux d'infrastructures pour réaménager les rues locales et créer un parcours sécuritaire pour les écoliers, qu'ils soient à pied ou à vélo. En réunifiant l'école Notre-Dame-des-Victoires, le parc Thibodeau, l'église Notre-Dame-des-Victoires et le parc Olivier-Guimond, nous allons consolider un axe qui est déjà considéré comme un corridor scolaire. En plus de couper la circulation de transit, nous allons élargir le trottoir des deux côtés de la rue et aménager un jardin de rue en bordure du parc », a complété le maire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, M. Pierre Lessard-Blais.

Les travaux débuteront en août 2019 et se poursuivront jusqu'à la fin de l'année 2021.

Ce projet est la deuxième et dernière phase des travaux prévus sur l'avenue Pierre-de-Coubertin. La première phase avait débuté en 2015 et pris fin en décembre 2016 et consistait à la construction d'une conduite d'eau de 900 mm de diamètre sur Pierre-de-Coubertin de Bourbonnière à Viau. Dans le cadre de la deuxième phase, cette conduite sera prolongée entre Viau et Du Quesne.

