Travaux d'élargissement de l'autoroute Guy-Lafleur (A-50), entre Gatineau et L'Ange-Gardien : nouvel échéancier

GATINEAU, QC, le 16 nov. 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population du nouvel échéancier des travaux d'élargissement de l'autoroute Guy-Lafleur (A-50), entre Gatineau et L'Ange-Gardien. La mise en service complète de la nouvelle chaussée d'autoroute à deux voies et la fin des travaux de réfection des voies existantes, sur une longueur de 9,7 kilomètres, sont prévues pour l'automne 2024.

En effet, le Ministère a été contraint de concevoir une solution à une problématique d'arrivée d'eau souterraine inattendue dans un secteur précis du chantier situé à proximité du pont d'étagement de la route 309 et du chemin Doherty. Les interventions réalisées pour remédier à cet enjeu complexe ont affecté la séquence des travaux.

Toutefois, des travaux se sont poursuivis en parallèle dans d'autres secteurs pendant l'été et l'automne 2023. Ainsi, un tronçon de plus de 4,2 km de la nouvelle chaussée, situé entre le chemin Findlay et le chemin Belter, sera tout de même mis en service cet hiver.

Poursuite des travaux au printemps 2024

La mise en service partielle du tronçon entre Gatineau et L'Ange-Gardien sera effective jusqu'au printemps 2024. Afin de terminer les travaux sur les chaussées dans les deux directions, la circulation sera déviée successivement sur la chaussée opposée à partir du mois d'avril jusqu'à l'automne 2024. Ces entraves permettront d'achever la construction de la nouvelle chaussée et de réaliser la réfection complète de la chaussée existante.

À terme, le doublement des voies de l'autoroute Guy-Lafleur (A-50) entre Gatineau et L'Ange-Gardien améliorera la fluidité de la circulation et renforcera la sécurité des usagers dans ce secteur accidentogène.

Faits saillants

Pendant la dernière saison estivale, plusieurs interventions ont été réalisées : la poursuite de la construction de la nouvelle chaussée, incluant le pont d'étagement au-dessus de la route 309, à L' Ange-Gardien , le parachèvement du réaménagement de l'échangeur de l'avenue Lépine et la poursuite de la construction et de la réfection de 13 ponceaux.

, le parachèvement du réaménagement de l'échangeur de l'avenue Lépine et la poursuite de la construction et de la réfection de 13 ponceaux. Une des particularités de ce chantier est qu'il est divisé en phases de travaux interreliées, dont chacune dépend de la précédente. Ainsi, l'événement survenu au printemps 2023 a provoqué un effet domino sur d'autres phases prévues.

