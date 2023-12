EDMONTON, AB, le 7 déc. 2023 /CNW/ - Le Northgate Lions Seniors Centre va devenir plus écoénergétique et plus accessible grâce à un investissement fédéral de plus de 2,3 millions de dollars. Ce projet a été annoncé par le ministre Randy Boissonnault, Amarjeet Sohi, maire de la Ville d'Edmonton, et Ron Nichol, président de la North Edmonton Seniors Association (NESA).

Dans le cadre de la rénovation du centre, les principaux systèmes mécaniques et électriques seront remplacés afin d'optimiser l'efficacité énergétique et de minimiser l'impact de l'installation sur l'environnement. Pour aider les personnes âgées qui participent aux programmes, la rénovation permettra également d'améliorer l'accessibilité en modernisant les portes automatiques et l'ascenseur pour se rendre au deuxième étage. Grâce à ces améliorations, la consommation d'énergie de l'établissement devrait baisser d'environ 18,7 % et les émissions de gaz à effet de serre de 87 tonnes par an.

Citations

« Les personnes âgées d'Edmonton et de tout l'Alberta méritent une retraite saine, sécuritaire et digne. C'est la raison pour laquelle il est essentiel pour nous d'entretenir les installations récréatives comme le Northgate Lions Seniors Centre, afin de veiller à ce que nos aînés bénéficient de services accessibles et permanents. »

L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La Ville d'Edmonton rénove des installations comme le Northgate Lions Seniors Centre, où les Edmontoniens s'épanouissent et tissent des liens. La rénovation réalisée grâce à ce financement permettra de prolonger le cycle de vie du bâtiment, d'accroître l'efficacité énergétique et d'améliorer l'accessibilité et la sécurité du bâtiment et des terrains afin que les personnes âgées puissent profiter en toute sécurité et confortablement de l'espace pour de nombreuses années. »

Amarjeet Sohi, maire de la Ville d'Edmonton

« La NESA se réjouit que ce projet soit entrepris alors que les systèmes du bâtiment arrivaient à la fin de leur vie utile afin de garantir que le centre continuera de fonctionner, et ce plus efficacement. Malgré la fermeture du centre, la NESA a pu maintenir sa programmation avec l'aide de la Ville d'Edmonton au centre aquatique et récréatif ACT, de nos voisins de l'église unie McClure, des ligues communautaires Kilkenny et Steele Heights et des autres centres pour personnes âgées d'Edmonton. Les membres de la NESA sont impatients de retourner au Northgate Lions Seniors Centre au printemps. »

Ron Nichol, président de la North Edmonton Seniors Association



Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 2 391 664 $ dans ce projet dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI), et la contribution de la Ville d' Edmonton s'élève à 2 745 223 $.

s'élève à 2 745 223 $. À titre de société indépendante sans but lucratif, la North Edmonton Seniors Association (NESA) gère le Northgate Lions Seniors Centre et propose un large éventail de plus de 200 programmes, dont des activités artistiques, des groupes de loisirs, une chorale et des activités de remise en forme, afin de répondre aux besoins et aux intérêts de ses membres.

Le programme BCVI vise à améliorer les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, se divertissent, vivent et se rassemblent, en réduisant la pollution, en réduisant les coûts et en soutenant des milliers de bons emplois.

Grâce aux améliorations écologiques et aux autres travaux effectués dans les bâtiments communautaires publics existants, et grâce aux nouvelles constructions dans les collectivités mal desservies, le programme BCVI aide à faire en sorte que les installations communautaires soient inclusives et accessibles, et à ce qu'elles aient une longue durée de vie, en plus d'aider le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050. Au moins 10 % des fonds sont alloués à des projets destinés aux peuples des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'augmentation de l'efficacité énergétique et en aidant les collectivités à devenir plus résilientes aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'augmentation de l'efficacité énergétique et en aidant les collectivités à devenir plus résilientes aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Le financement fédéral est conditionnel à la signature d'ententes de financement/contribution.

Pour plus d'information, rendez-vous sur le site Web d'Infrastructure Canada.

Liens connexes

Bâtiments communautaires verts et inclusifs

https://www.infrastructure.gc.ca/gicb-bcvi/index-fra.html

Plan climatique renforcé https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Alberta https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-ab-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Micaal Ahmed, Gestionnaire, Communications, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-598-3920, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Courtney Gillis, Conseillère en communications, Ville d'Edmonton, 780-288-8870, [email protected]; Ron Nichol, Président, North Edmonton Seniors Association (NESA), 780-496-6969, [email protected]