Travailleurs sociaux et travailleuses sociales accrédités en médiation familiale - Faire de la séparation un nouveau départ

MONTRÉAL, le 2 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La dernière année a mis les couples à rude épreuve et vu de nombreuses séparations. Lorsque le couple a épuisé ses ressources, il peut encore faire de sa séparation un nouveau départ. Lors de la Journée québécoise de la médiation familiale, le 3 février 2021, rappelons que les couples avec enfants (et bientôt sans enfants, puisqu'un programme pilote du ministère de la Justice entrera en vigueur au cours du mois de février) ont accès à des séances de médiation familiale gratuites pour s'entendre et éviter de recourir à la voie judiciaire. Sensibles aux enjeux d'adaptation et à leurs impacts sur les dynamiques familiales, les travailleurs sociaux accrédités en médiation familiale sont en mesure d'accompagner avec respect toutes les personnes touchées par la séparation. Ces dernières peuvent ainsi préserver des relations harmonieuses pendant le processus et parvenir à une entente équitable et viable, répondant aux besoins de tous les membres de la famille.