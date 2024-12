L'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec dévoile les lauréates des prix et distinctions 2024

MONTRÉAL, le 16 déc. 2024 /CNW/ - L'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (l'Ordre) a honoré, le 12 décembre dernier, trois travailleuses sociales engagées pour leurs nombreuses réalisations et leur contribution exceptionnelle au rayonnement de leur profession. Lors de la cérémonie, l'Ordre a également décerné le titre de membre honoraire à Nancy Audet, journaliste, animatrice et auteure pour son engagement auprès des jeunes de la DPJ.

« Je félicite chaleureusement les lauréates de cette année. Chacune à leur manière, elles contribuent à faire une différence autour d'elles. Que ce soit en formant la relève en travail social, en développant des moyens novateurs pour accompagner et outiller la population sur la santé mentale ou encore en donnant une voix aux jeunes vulnérables de la DPJ, ces quatre femmes se sont engagées pour faire du Québec une société plus juste, plus équitable et plus humaine. Leur détermination et leur expertise inspirent non seulement leurs pairs, mais aussi la société dans son ensemble », a souligné Valérie Fernandez, T.S. et présidente de l'Ordre.

Prix relève : Charlie-Maud Gingras, T.S.

Ce prix est remis à une personne de moins de 40 ans, membre de l'Ordre, et dont la pratique mérite d'être soulignée étant donné son impact sur la société et sur la notoriété de sa profession.

Forte de son solide bagage en organisation communautaire et de son expertise en travail social, Charlie-Maud Gingras, T.S. a fondé la Clinique Autrement qui offre des services variés pour répondre aux besoins de sa communauté en Chaudière-Appalaches. Consciente que ces besoins sont en constante évolution, elle est toujours à la recherche de moyens innovants pour y répondre. Ainsi, en plus d'offrir des suivis individuels ou de groupes à sa clinique et d'organiser des ateliers et des conférences, Mme Gingras s'est lancée dans la production d'un balado, Parlons-en autrement, qui aborde de façon concrète et authentique la santé mentale.

Membre émérite : Ginette Berteau, T.S.

Ce prix est décerné à une personne membre de l'Ordre qui contribue ou qui a contribué de façon particulière et remarquable au rayonnement d'une des professions encadrées par l'Ordre et qui jouit d'une large reconnaissance auprès de ses pairs.

Travailleuse sociale depuis près de 40 ans, Ginette Berteau est une des pionnières du travail social de groupe au Québec. D'abord, active comme intervenante de groupe au début de sa carrière, Ginette Berteau devient formatrice en travail social de groupe et se tourne ensuite vers la recherche et l'enseignement où elle contribuera grandement au développement des connaissances sur cette pratique qui lui est chère. Parmi ses réalisations marquantes, notons la création du chapitre francophone de l'Association internationale pour le travail social de groupe. Aujourd'hui à la retraite, elle poursuit son engagement en contribuant à la rédaction d'ouvrages et en continuant d'offrir de la formation.

Mérite du Conseil interprofessionnel du Québec (posthume) : Christine Archambault

Ce prix est remis à une personne membre de l'Ordre qui s'est distinguée au service de sa profession et de son ordre professionnel. Il souligne les réalisations de cette personne ayant eu un impact sur le développement de l'Ordre ou sa contribution significative au développement de sa profession en lien avec les valeurs du système professionnel.

Décédée au cours de l'année 2024, Christine Archambault était une travailleuse sociale respectée et admirée par ses pairs. Très active au sein de l'Ordre, Mme Archambault œuvrait au quotidien en psychiatrie, où elle s'efforçait, grâce à sa maîtrise de l'évaluation du fonctionnement social, d'offrir des services dans une perspective globale et systémique, orientée sur les solutions. Source d'inspiration pour ses collègues de travail, elle a supervisé de nombreuses équipes multidisciplinaires en ayant un souci constant pour l'amélioration et le développement des pratiques professionnelles.

Membre honoraire : Nancy Audet

Ce prix est décerné à une personnalité publique qui, dans l'exercice de ses fonctions, a toujours défendu les valeurs d'équité et de justice sociale qui sont chères à l'Ordre et qui jouit d'une grande notoriété dans l'opinion publique.

Journaliste et animatrice pendant plus de 15 ans, Nancy Audet a acquis une notoriété publique qu'elle utilise aujourd'hui pour sensibiliser la population et les décideurs aux réalités des jeunes de la DPJ, et à la nécessité de leur tendre la main. Auteure de deux livres proposant une incursion dans le parcours des jeunes de la DPJ, dont le sien, elle donne des conférences, en plus d'accorder de nombreuses entrevues dans les médias pour défendre les droits de ces jeunes. Son parcours ne laisse aucun doute sur les valeurs d'équité, de justice sociale et de respect des droits et de la dignité des personnes qui l'animent.

Bourse d'aide à la publication

Au cours de la soirée, l'Ordre a par ailleurs remis une bourse d'aide à la publication de 5 000 $ aux travailleuses sociales Lilyane Rachedi et Bouchra Taïbi pour leur ouvrage à paraître ayant pour titre Pour des approches anti-oppressives en intervention.

À propos de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

L'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec regroupe près de 16 500 membres. Son mandat est d'assurer la protection du public. Les travailleurs sociaux œuvrent majoritairement dans le réseau de la santé et des services sociaux (RSSS), mais également en milieu communautaire, en pratique autonome ainsi que dans les milieux de l'enseignement et de la recherche. Les thérapeutes conjugaux et familiaux exercent en majorité dans le secteur privé, en pratique autonome, mais certains pratiquent dans le RSSS sous d'autres titres d'emploi.

