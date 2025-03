Mieux comprendre la profession de travailleuse sociale

MONTRÉAL, le 24 mars 2025 /CNW/ - La profession de travailleuse sociale, de travailleur social (T.S.) est encore aujourd'hui l'objet de mythes et d'idées préconçues. À l'occasion de la Semaine des T.S. 2025, l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (l'Ordre) invite la population à découvrir la profession et à se renseigner sur l'aide que les T.S. du Québec offrent. Pour ce faire, il propose plusieurs outils dont un jeu-questionnaire sur les mythes et réalités en collaboration avec La Presse +, et des capsules vidéo.

« Plus d'un million de Québécois reçoivent l'aide des T.S. chaque année lors de situations difficiles comme une séparation, une maladie, un deuil ou une crise, voire une tragédie. Ces professionnelles du domaine de la santé mentale et des relations humaines accompagnent les personnes, les familles, les groupes et les collectivités dans plusieurs circonstances, et pas seulement en protection de la jeunesse ou en soutien à domicile, comme plusieurs le pensent encore », explique Valérie Fernandez, T.S. et présidente de l'Ordre.

Des professionnels compétents à consulter

Les 16 000 T.S. du Québec sont formés pour offrir des services aux personnes issues de tous les groupes d'âge et de tous les milieux économiques et sociaux qui vivent des difficultés, peu importe l'ampleur des défis rencontrés, comme des problèmes liés à la gestion du stress, à l'accompagnement d'une proche en perte d'autonomie, à la perte d'un être cher ou encore à des enjeux relationnels au sein de la famille. Cela dit, ils ont aussi les compétences pour intervenir en situation de crise et auprès de personnes, de groupes ou de communautés confrontés à des problématiques plus complexes, par exemple la dépendance, la violence ou la pauvreté.

Les T.S. évaluent les conditions de vie et les aspects sociaux en lien avec les difficultés vécues pour élaborer des pistes de solutions concrètes avec la ou les personnes concernées. Dans leurs interventions, ils miseront sur les forces de la personne et celles de son environnement en identifiant notamment les ressources pouvant faire une différence dans leur qualité de vie.

« Choisir de consulter une T.S. au Québec vient aussi avec l'avantage pour le public d'être protégé et d'avoir des recours en cas de fautes professionnelles, ce qui n'est pas le cas avec d'autres intervenants psychosociaux qui œuvrent à l'extérieur du système professionnel. Le permis de T.S. délivré par l'Ordre constitue un gage de la qualité de la formation initiale et implique le respect d'un code de déontologie et de normes de pratique ainsi qu'un engagement des membres à se former de manière continue », explique Mme Fernandez.

Trouver un professionnel

Les T.S. travaillent principalement dans des établissements du réseau de la santé et des services sociaux et autres établissements publics, mais aussi dans des organismes communautaires, des groupes de médecine de famille (GMF), dans les programmes d'aide aux employés, ou encore à leur compte. Les personnes qui souhaitent consulter un ou une T.S. peuvent s'adresser à Info-Social 811 ou aux services psychosociaux de leur CLSC là où ils sont disponibles. Elles peuvent également consulter la section Trouver un professionnel sur le site web de l'Ordre pour trouver une ou un T.S. qui offre ses services au privé.

Des outils pour informer le public

Plusieurs outils sont mis à la disposition de la population pour l'aider à mieux comprendre comment les T.S. accompagnent les personnes, les familles, les groupes et les collectivités ainsi que pour quels types de difficultés ils peuvent apporter du soutien.

Un jeu-questionnaire déconstruisant certains mythes qui collent à la profession a été publié dans un portfolio dédié à la profession dans La Presse+. Un site web comprenant une foule d'informations pour le public sur la profession, dont quatre vidéos d'animation, est également proposé.

Des articles sur la profession sont par ailleurs disponibles sur la plateforme Verdict Santé, associée à Protégez-vous.

Cette édition de la Semaine des T.S. est possible grâce à une collaboration inédite entre l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), l'Université du Québec à Chicoutimi, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, l'Ordre, le Curateur public du Québec et d'autres partenaires.

L'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec regroupe plus de 16 000 membres. Son mandat est d'assurer la protection du public. Les travailleurs sociaux œuvrent majoritairement dans le réseau de la santé et des services sociaux, mais également en milieu communautaire, en pratique autonome ainsi que dans les milieux de l'enseignement et de la recherche. Les quelque 300 thérapeutes conjugaux et familiaux exercent essentiellement dans le secteur privé, en pratique autonome, mais certains d'entre eux sont présents dans le réseau public sous d'autres titres d'emploi.

