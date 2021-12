Travailleur de l'entreprise Couvre-Planchers Orléans inc. blessé gravement sur un chantier de rénovation résidentiel à Petite-Rivière-Saint-François : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

QUÉBEC, le 15 déc. 2021 /CNW Telbec/ - La CNESST rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident du travail ayant causé d'importantes blessures à un installateur de revêtement de plancher souple de l'entreprise Les Couvre-Planchers Orléans inc., le 28 juin 2021, à Petite-Rivière-Saint-François.

Chronologie de l'accident

Le jour de l'accident, le travailleur se trouvait sur le chantier d'une résidence en rénovation pour poser du tapis dans l'escalier menant au sous-sol. Pour ce faire, il devait appliquer un adhésif à base de solvant, volatil et inflammable, sur les morceaux de tapis à installer. Ces morceaux étaient préalablement taillés, enduits d'adhésif puis empilés au sous-sol. Alors que le travailleur déposait un morceau de tapis sur la pile, une déflagration s'est produite. Les fenêtres du sous-sol ont été soufflées et le travailleur, projeté à travers l'une des cloisons. Les secours ont été appelés sur les lieux et l'ont transporté au centre hospitalier, où il a été traité pour des brûlures importantes.

Causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir deux causes pour expliquer l'accident :

Les vapeurs inflammables et volatiles de l'adhésif ont atteint une concentration qui se situait dans la zone d'explosivité lors de l'installation du tapis dans le sous-sol.

Il y a eu production d'une source d'ignition dans l'environnement de travail chargé de vapeurs inflammables dont la concentration se situait dans la zone d'explosivité.

À la suite de l'accident, la CNESST a ordonné à l'employeur la suspension des travaux de pose de tapis à l'aide de l'adhésif utilisé le jour de l'accident. Afin d'autoriser leur reprise, elle a exigé de l'employeur qu'il mette en place des mesures permettant de s'assurer que la concentration des vapeurs inflammables dégagées par l'adhésif est maintenue sous le seuil de danger d'explosivité. La CNESST a également exigé l'élaboration d'une procédure de travail respectant les conseils de prudence qui figurent dans la fiche de données de sécurité du fabricant de l'adhésif.

Comment éviter un tel accident

Mesurer régulièrement la concentration des gaz inflammables dans l'environnement;

Ventiler les lieux en continu et de façon suffisante;

Respecter les mises en garde qui figurent dans la fiche de données de sécurité du fabricant des produits inflammables utilisés.

Par la loi, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique de ses travailleurs. Il a également l'obligation de s'assurer que l'organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour l'accomplir sont sécuritaires.

Les travailleurs doivent faire équipe avec l'employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens pour les éliminer ou les contrôler.

Suivis de l'enquête

La CNESST transmettra les conclusions de son enquête à l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec, à l'Association de la construction du Québec, à l'Association patronale des entreprises en construction du Québec et à l'Association des entrepreneurs en construction du Québec afin que leurs membres en soient informés.

Le rapport d'enquête sera diffusé dans les établissements de formation offrant les programmes d'études professionnelles en installation de revêtements souples pour sensibiliser les futurs travailleurs.

La CNESST transmettra également les conclusions de son enquête aux associations sectorielles paritaires de même qu'aux mutuelles de prévention afin qu'elles en informent leurs membres.

Liens utiles

Rapport d'enquête : http://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/pdf/Enquete/ed004321.pdf

Photo (libre de droits) | Source : CNESST: https://bit.ly/30nTP1W

Pour plus d'information sur la santé et la sécurité concernant l'utilisation de produits dangereux au travail, visitez le https://reptox.cnesst.gouv.qc.ca/simdut-2015/Pages/quest-ce-que-cest.aspx.

