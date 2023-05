Travailler en français - La CSQ lance une campagne d'information sur les droits linguistiques au travail

MONTRÉAL, le 23 mai 2023 /CNW/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) est fière de lancer sa campagne Travailler en français, qui vise à informer ses membres et le public en général de leurs droits linguistiques.

Grâce à l'appui financier du ministre responsable de la Langue française du gouvernement du Québec en 2021, la CSQ a pu élaborer et produire divers outils permettant d'informer les travailleuses et travailleurs de leurs droits linguistiques, en tenant compte des réalités des différents secteurs représentés par la Centrale : éducation, enseignement supérieur, petite enfance, santé et services sociaux.

Les affiches, capsules vidéo et dossiers Web produits permettront aussi à ses membres d'en apprendre plus sur les diverses responsabilités des employeurs (centres de services scolaires, cégeps, universités, centres de la petite enfance et bureaux coordonnateurs, centres intégrés de santé et de services sociaux) en matière linguistique.

Plusieurs initiatives pour le français

Cette campagne s'inscrit dans une série d'initiatives de la CSQ entourant le dossier de la langue française au Québec. Rappelons, à ce sujet, le Francolloque, tenu en mars dernier et qui constituait le premier rendez-vous sur l'état du français en enseignement supérieur.

« Travailler en français est un droit fondamental au Québec. La CSQ sera toujours présente pour la défense des droits linguistiques des travailleuses et travailleurs et pour la promotion du français comme langue officielle et commune au Québec », termine Mario Beauchemin, vice-président de la CSQ.

