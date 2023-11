WASHINGTON, le 3 nov. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a conclu aujourd'hui sa participation au premier Sommet des dirigeants du Partenariat des Amériques pour la prospérité économique (PAPE) à Washington. Organisé par le président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, ce sommet réunissait 12 pays partenaires du PAPE de l'ensemble de l'hémisphère occidental pour chercher à créer un avenir plus sûr, plus sain et plus inclusif pour tous.

Au cours du Sommet des dirigeants du PAPE, le Canada a fait une série d'annonces de financement conjoint avec les pays partenaires du PAPE en vue de poursuivre la mise en place d'une économie durable et inclusive centrée sur le bien-être des populations de toute la région.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé qu'en partenariat avec les États-Unis et l'Uruguay, le gouvernement du Canada investira 3 millions de dollars pour lancer l'Initiative d'accélération du partenariat des Amériques, un nouveau mécanisme qui procurera aux entrepreneurs de communautés marginalisées les outils et la formation dont ils ont besoin pour réussir. Cette initiative permettra de créer une main-d'œuvre plus innovante et plus diversifiée, ainsi que de bâtir une économie plus résiliente, plus durable et plus compétitive.

Le Canada reste déterminé à poursuivre la lutte contre les changements climatiques et à favoriser une économie centrée sur le bien-être de tous. Plus tôt cette année, le gouvernement du Canada s'est associé au Groupe de la Banque interaméricaine de développement et s'est engagé à verser 5 millions de dollars pour promouvoir l'utilisation de solutions fondées sur la nature en Amérique latine et dans les Caraïbes. Combiné à d'autres annonces faites par nos partenaires, dont une contribution de 10 millions de dollars américains des États-Unis, le soutien du gouvernement du Canada continuera d'aider les pays d'Amérique latine et des Caraïbes à créer des écosystèmes résilients face au climat et à atteindre leurs priorités en matière de biodiversité en offrant des opportunités aux communautés marginalisées, notamment les femmes.

La région de l'Amérique latine et des Caraïbes accueille actuellement 18 millions de réfugiés, demandeurs d'asile et personnes déplacées et apatrides ainsi que 15 millions de migrants. Depuis le mois de juin, le Canada a continué d'accueillir des migrants et des réfugiés de l'hémisphère occidental. Face à une incertitude mondiale croissante, le gouvernement du Canada reste déterminé à aider les populations les plus vulnérables du monde qui cherchent notre protection. Le Canada versera une contribution de 10 millions de dollars américains à l'appui du mécanisme de subventions pour la migration de la Banque interaméricaine de développement. Ces fonds permettront de mettre en place des infrastructures et des services sociaux aidant à stabiliser les communautés de réfugiés et d'accueil. Il sera ainsi possible de mieux répondre aux besoins essentiels, tels que le logement, l'approvisionnement en eau salubre, l'éducation et les soins de santé. Les pays partenaires du PAPE seront les premiers à profiter de cet investissement puisqu'ils accueillent la plupart des migrants et des réfugiés dans la région.

Au cours de leurs rencontres, les dirigeants du PAPE ont discuté de leur volonté commune d'accroître la croissance de la région et la résilience des chaînes d'approvisionnement dans les secteurs cruciaux. Le Canada a souligné l'importance de l'ordre international fondé sur des règles et de la collaboration en vue de bâtir un avenir plus sûr, plus stable et plus prospère, notamment pour les populations d'Haïti, de l'Ukraine et du Moyen-Orient.

À l'issue du Sommet, les dirigeants du PAPE ont émis une déclaration commune soulignant les priorités et les engagements du PAPE qui orienteront le travail que le PAPE compte entreprendre avec des partenaires en vue de bâtir une économie centrée sur le bien-être des citoyens de la région.

« Lorsque les démocraties de l'hémisphère s'unissent pour faire avancer nos priorités communes, que ce soit pour lutter contre les changements climatiques, stimuler la croissance économique ou créer des emplois de qualité, nous ouvrons la voie à un avenir plus inclusif, plus durable et plus prospère pour tous. Je me réjouis de continuer à travailler avec mes partenaires du PAPE afin de créer des opportunités plus prometteuses pour les citoyens du Canada et de la région. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Le Sommet des dirigeants du PAPE est une initiative sans précédent qui offre un cadre de coopération régionale favorisant la concurrence, la résilience, la prospérité partagée ainsi que l'investissement inclusif et durable. Il vise à libérer le plein potentiel économique de l'hémisphère occidental, et notamment à stimuler la concurrence, à renforcer la résilience des chaînes d'approvisionnement régionales, à créer des emplois de qualité, à lutter contre les changements climatiques et à donner un nouveau souffle aux institutions économiques de l'hémisphère.

La Banque interaméricaine de développement est la principale source de financement multilatéral axée sur le développement économique, social et institutionnel en Amérique latine et dans les Caraïbes.

L'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) établit l'une des plus grandes régions de libre-échange au monde. En effet, cette dernière stimule la croissance économique et contribue à élever le niveau de vie des populations de tous les pays partenaires.

Le Canada et les États-Unis partagent la frontière terrestre la plus longue et la plus sûre du monde, qu'ont traversée environ 3,4 milliards de dollars de biens et services chaque jour en 2022.

Le Canada entretient depuis longtemps d'étroites relations avec les pays des Caraïbes. Nous sommes notamment partenaires en ce qui a trait aux défis du développement et à la sécurité dans la région. En outre, nous partageons des valeurs comme la démocratie, les droits de la personne et la primauté du droit avec nos partenaires du Commonwealth, de la Francophonie et d'autres pays.

Dans le cadre de la Déclaration de Los Angeles sur la migration et la protection, le Canada s'est joint à 19 autres pays pour réaffirmer son engagement à préserver la sécurité, la dignité, les droits fondamentaux et les libertés fondamentales de tous les migrants, réfugiés, demandeurs d'asile, personnes déplacées et apatrides, quel que soit leur statut migratoire. Nous comptons notamment travailler ensemble pour assurer des migrations sûres, ordonnées et régulières dans la région.

Depuis 2015, le premier ministre Trudeau a rencontré de nombreux dirigeants du PAPE dans le cadre de plusieurs événements et réunions nationaux et internationaux, afin de discuter de dossiers sociaux, économiques et de sécurité.

