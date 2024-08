IQALUIT, NT, le 19 août 2024 /CNW/ - L'Arctique canadien couvre 40 % du territoire canadien et joue un rôle fondamental dans notre identité nationale. L'expansion de la navigation commerciale, les répercussions des changements climatiques et l'augmentation de l'activité maritime dans l'Arctique ont souligné l'importance de la sécurité de la navigation dans la région.

Aujourd'hui, l'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, était à Iqaluit, au Nunavut, pour dévoiler les noms des deux futurs brise-glaces polaires de la Garde côtière canadienne : le NGCC Arpatuuq et le NGCC Imnaryuaq. Les noms des navires ont été choisis en collaboration avec l'Inuit Tapiriit Kanatami en raison de leur importance culturelle pour les Inuits, marquant un autre pas en avant dans l'engagement du gouvernement du Canada à établir une relation plus solide avec les peuples autochtones fondée sur les droits, le respect, la coopération, et le partenariat.

Une fois construits, les brise-glaces polaires seront les plus gros navires de la flotte de la Garde côtière canadienne de l'avenir. Le NGCC Arpatuuq et le NGCC Imnaryuaq permettront à la Garde côtière canadienne d'opérer dans l'Arctique canadien toute l'année, pour soutenir les peuples autochtones et les communautés du Nord, la souveraineté dans l'Arctique, la science de l'Extrême-Arctique, et les interventions d'urgence.

Cette annonce fait suite au récent dévoilement du nom et au lancement du nouveau navire hauturier de sciences océanographiques de la Garde côtière canadienne, le NGCC Naalak Nappaaluk, au chantier naval de Vancouver, en Colombie-Britannique. Le NGCC Naalak Nappaaluk rend hommage à un aîné inuit estimé, et le nom a également été choisi en collaboration avec l'Inuit Tapiriit Kanatami.

Dans le cadre de l'annonce d'aujourd'hui, la ministre Lebouthillier a également souligné le lancement de la Stratégie pour l'Arctique de la Garde côtière canadienne. La Stratégie décrit la vision de la Garde côtière canadienne pour la région de l'Arctique au cours de la prochaine décennie, et a été élaborée en collaboration avec les Inuits, les Premières Nations et les Métis. Comme il est indiqué dans la Stratégie, la Garde côtière canadienne renforce sa présence tout au long de l'année dans l'Arctique grâce à des programmes novateurs, à une flotte modernisée, à un effectif équitable et représentatif, et à des politiques qui sont conçues dans le Nord, par le Nord et pour le Nord.

Enfin, la ministre Lebouthillier a annoncé que la deuxième année de la mission du Service hydrographique du Canada pour effectuer des levés hydrographiques dans l'Arctique sera lancée à partir d'Iqaluit le 26 août 2024. Ces relevés sont essentiels pour faire progresser les connaissances sur les fonds marins de l'Arctique, et les données recueillies jouent un rôle important dans l'amélioration de la sécurité de la navigation dans un milieu marin difficile.

Financée dans le cadre du Plan de protection des océans, l'initiative appuie la formation professionnelle et offre aux étudiants autochtones de niveau postsecondaire des possibilités d'emploi, pour qu'ils travaillent à bord du navire en tant que cadets, tout en appuyant la mission, qui continuera d'améliorer la sécurité maritime dans l'environnement difficile de l'océan Arctique.

Citations

« Le gouvernement du Canada est déterminé à travailler avec le Nord, pour le Nord. Notre collaboration continue avec l'Inuit Tapiriit Kanatami et les peuples autochtones du Canada demeure une priorité et nous sommes fiers de favoriser ces partenariats positifs. Les jalons annoncés aujourd'hui aideront à accroître les services aux collectivités du Nord, tout en améliorant la sécurité de la navigation dans l'Arctique. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Les brise-glaces polaires sont un élément essentiel de la Stratégie nationale de construction navale, qui soutient la Garde côtière canadienne dans ses opérations tout en revitalisant notre industrie nationale de construction navale et en créant de bons emplois. Comme ces navires permettront à la GCC de maintenir une présence toute l'année dans l'Arctique canadien afin de soutenir les populations autochtones, il est tout naturel que leurs noms reflètent la riche culture inuite. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Nous sommes heureux que la Garde côtière canadienne ait choisi de nommer ses nouveaux brise-glaces polaires d'après les noms de lieux inuktut dans l'Inuit Nunangat. L'inuktut est une langue dynamique et l'Inuit Nunangat est notre vaste patrie, et il est donc approprié que ces nouveaux navires, conçus pour soutenir nos communautés et protéger la souveraineté dans l'Arctique toute l'année, reflètent la langue et les lieux qui sont importants pour les Inuits. Nous nous réjouissons de ce partenariat renouvelé, et nous sommes impatients de travailler avec la Garde côtière canadienne pour veiller à ce que sa nouvelle Stratégie pour l'Arctique comprenne les priorités des Inuits et leur autodétermination. »

Natan Obed, président, Inuit Tapiriit Kanatami

« La révélation des noms aujourd'hui pour les brise-glaces polaires est un autre pas en avant passionnant dans le renouvellement de la flotte de la Garde côtière canadienne, et démontre notre engagement à développer nos partenariats avec les communautés autochtones partout au Canada. Ces brise-glaces permettront à notre personnel de mieux doter notre personnel de la technologie de pointe dont il a besoin, pour élargir nos services et assurer une présence toute l'année dans l'Arctique canadien. J'ai également hâte de voir la Stratégie pour l'Arctique en action pour guider notre voie à suivre dans la région. »

Mario Pelletier, commissaire, Garde côtière canadienne

Faits en bref

Le NGCC Arpatuuq fait référence à l'île Akpatok, une île inhabitée au Nunavik, sur la côte nord du Québec. L'île est un point de repère géographique important dans la baie d'Ungava, qui a été utilisé par les Inuits du Nunavik pendant des siècles. Elle doit son nom à l'Akpa, un guillemot de Brünnich qui est l'une des nombreuses espèces d'oiseaux de mer de la région.

fait référence à l'île Akpatok, une île inhabitée au Nunavik, sur la côte nord du Québec. L'île est un point de repère géographique important dans la baie d'Ungava, qui a été utilisé par les Inuits du Nunavik pendant des siècles. Elle doit son nom à l'Akpa, un guillemot de Brünnich qui est l'une des nombreuses espèces d'oiseaux de mer de la région. L'homonyme du NGCC Imnaryuaq est un cap situé à l'extrémité sud de l'île Banks qui s'étend dans le golfe d'Amundsen. Aussi appelée Nelson Head et signifiant « grande falaise », Imnaryuaq s'étend sur plus de 300 mètres presque verticalement du bord de l'eau et est une zone culturellement importante pour les Inuvialuit.

est un cap situé à l'extrémité sud de l'île Banks qui s'étend dans le golfe d'Amundsen. Aussi appelée et signifiant « grande falaise », Imnaryuaq s'étend sur plus de 300 mètres presque verticalement du bord de l'eau et est une zone culturellement importante pour les Inuvialuit. La construction des deux brise-glaces polaires devrait soutenir environ 300 emplois par navire aux chantiers navals et 2 500 emplois dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement maritime. Le chantier naval de Vancouver , en Colombie-Britannique, construira un brise-glace polaire, et le chantier naval Davie, à Lévis, au Québec, construira l'autre brise-glace polaire.

, en Colombie-Britannique, construira un brise-glace polaire, et le chantier naval Davie, à Lévis, au Québec, construira l'autre brise-glace polaire. La Stratégie nationale de construction navale aide à restaurer les chantiers navals du Canada , à redynamiser l'industrie maritime, et à créer des emplois durables tout en aidant à protéger la souveraineté du Canada . À la fin de 2023, plus de 26,5 milliards de dollars en contrats liés à la Stratégie nationale de construction navale ont été attribués à des entreprises partout au pays.

, à redynamiser l'industrie maritime, et à créer des emplois durables tout en aidant à protéger la souveraineté du . À la fin de 2023, plus de 26,5 milliards de dollars en contrats liés à la Stratégie nationale de construction navale ont été attribués à des entreprises partout au pays. Le Service hydrographique du Canada a attribué un contrat de 6,5 millions de dollars à Sedna ROV Services du Nunavut pour mener des missions de levés hydrographiques dédiées dans l'Arctique canadien pendant les saisons de missions sur le terrain 2023 et 2024. Au cours de la première année du projet, plus de 9 000 kilomètres linéaires de l'océan Arctique ont été étudiés.

hydrographique du a attribué un contrat de 6,5 millions de dollars à Sedna ROV Services du pour mener des missions de levés hydrographiques dédiées dans l'Arctique canadien pendant les saisons de missions sur le terrain 2024. Au cours de la première année du projet, plus de 9 000 kilomètres linéaires de l'océan Arctique ont été étudiés. Dans le cadre du Plan de protection des océans, le projet d'arpentage de l'Arctique de deux ans améliorera la cartographie dans les corridors de navigation à faible impact proposés dans le Nord, en utilisant la technologie sonar moderne pour recueillir des données hydrographiques.

