Travailler à temps plein doit permettre de se nourrir : la CAQ doit hausser le salaire minimum

QUÉBEC, le 15 déc. 2024 /CNW/ - À l'approche de la période des fêtes et de l'annonce du gouvernement sur le salaire minimum, la porte-parole Ruba Ghazal et le responsable solidaire en matière de Travail, Alexandre Leduc, invitent la CAQ à faire preuve de solidarité et de rehausser le salaire minimum à 20 $.

« C'est scandaleux qu'en 2024, les gens qui travaillent à temps plein ne puissent se nourrir convenablement et doivent se rendre dans les banques alimentaires. C'est la preuve que le contrat social est rompu. » scande Mme Ghazal.

« Depuis l'arrivée de François Legault au pouvoir en 2018, la livre de beurre a augmenté de 39 %. La douzaine d'œufs a augmenté de 54 %. Le salaire minimum, lui, était à 12 $, il est maintenant à 15,75 $, il a haussé de 31 %. Comment est-ce qu'une famille peut continuer de se nourrir convenablement quand la hausse du coût de la vie les frappe de plein fouet ? » souligne Alexandre Leduc, député de Hochelaga-Maisonneuve.

Les banques alimentaires peinent à répondre à la demande

Les députés solidaires font écho au cri du cœur des organismes d'aide alimentaire qui, avant même que le mois de décembre ne soit commencé, ont annoncé être ensevelis de demandes et dans certains cas, ne pas être en mesure d'y répondre.

« Les Québécois et Québécoises, c'est du monde qui a le cœur sur la main. À tous ceux et celles qui peuvent se le permettre, soyez solidaires, le gouvernement de la CAQ abandonne les moins nantis, mais entre nous, on peut prendre soin de nos concitoyens. Que ce soit avec du temps ou en faisant des dons, les banques alimentaires et les groupes ont besoin d'aide ! » ajoute Mme Ghazal.

La porte-parole solidaire rappelle que selon le bilan de la faim 2024 des Banques alimentaires du Québec, le nombre de travailleurs qui ont recours à leurs services a doublé depuis 2019 et près de la moitié (45 %) des bénéficiaires sont des familles avec enfants. « L'heure est grave et la situation ne va pas s'améliorer. On ne peut pas laisser l'insécurité alimentaire gagner du terrain mois après mois, il faut que la CAQ agisse rapidement. » conclut Mme Ghazal.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements : Camille Godbout, Attachée de presse du caucus de Québec solidaire, (514) 562-8204 ou [email protected]