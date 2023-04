Travail des enfants : Les parents québécois préoccupés par la réussite scolaire selon un sondage Léger

BROSSARD, QC, le 18 avril 2023 /CNW/ - Un sondage Léger réalisé pour le compte du Réseau pour un Québec Famille (RPQF) en collaboration avec le Partenariat famille en mouvance de l'INRS, démontre que la réussite scolaire est au cœur des préoccupations des parents québécois lorsqu'il est question du travail des enfants de 12 à 16 ans.

En effet, le nombre d'heures travaillées pendant l'année scolaire constitue la préoccupation principale de 46 % des parents alors que la conciliation emploi-étude des enfants est citée par 35 % et les horaires de travail par 27 %.

Les parents sondés rapportent que 4 % des enfants de 12 à 16 ans travaillent pour contribuer au revenu familial, une proportion qui grimpe à 18 % pour les familles constituées de trois enfants et plus. Cela représente tout de même quelques dizaines de milliers d'enfants au Québec.

Alors que s'amorce l'étude du projet de loi 19, Loi sur l'encadrement du travail des enfants, le RQPF estime que ces préoccupations doivent être entendues par le gouvernement ainsi que l'ensemble des intervenants.

« La réussite scolaire préoccupe clairement les parents québécois et nous devons travailler ensemble pour trouver des solutions qui permettent une conciliation harmonieuse entre la famille, l'éducation et le travail. », explique Corinne Vachon Croteau, directrice générale du Réseau pour un Québec Famille. « Malgré le contexte de pénurie de main-d'œuvre auquel nous sommes présentement confrontés, il est important de se rappeler que la réussite scolaire des enfants doit demeurer LA priorité. »

Environ le tiers des enfants de 12 à 16 ans des parents sondés (29 %) occupent un emploi à temps partiel pendant l'année scolaire. Les principales raisons motivant ce travail sont : couvrir des dépenses personnelles (74 %), accumuler de l'épargne (57 %) ou apprendre la valeur de l'argent

(55 %).

66 % des parents dont les enfants n'occupent pas un emploi pendant l'année scolaire affirment que cela est pour leur permettre de se concentrer sur leurs études alors que 28 % refusent que leur enfant travail et 21 % désirent qu'il se concentre sur le sport ou d'autres activités.

Enfin, le sondage révèle que 25 % des parents ne se sentent pas bien outillé pour accompagner son (ses) enfant(s) sur le marché du travail en termes de connaissance des lois et règlements qui encadrent le travail. Cette proportion grimpe à près à 38 % pour les parents qui ne sont pas nés au Canada. Les données renforcent la nécessité de réaliser des campagnes afin de bien faire connaître les modifications engendrées par le projet de loi, mais également, les lois du travail susceptibles de toucher les jeunes en emploi.

Le sondage et le mémoire du RPQF pourront être consultés https://www.quebecfamille.org/fr/travail-des-jeunes.

Le Réseau pour un Québec Famille déposera son mémoire à l'occasion des consultations particulières sur le projet de loi 19 de la Commission de l'économie et du travail. De manière générale, le RPQF appuie le projet de loi pour encadre le travail des enfants au Québec qui soulève de nombreux enjeux. Au-delà des dispositions du projet de loi et afin de guider l'intervention globale du gouvernement, le RQPF estime que des actions de diverses natures doivent être posées par l'ensemble du gouvernement du Québec pour s'assurer d'une intervention efficace. Nous croyons que certains éléments doivent être pris en considération par le ministre du Travail et déployés parallèlement à l'implantation du projet de loi et proposons six recommandations au gouvernement.

Durant l'année scolaire, devancer à 22 h l'heure à laquelle le jeune de 14 à 16 ans doit pouvoir être à la maison après le travail, et ce, du dimanche au jeudi. Consulter directement les jeunes et les familles sur l'implantation des mesures proposées dans le projet de loi. Documenter la situation du travail des jeunes dans un rapport déposé à l'Assemblée nationale. Outiller les jeunes et leurs parents sur les droits et les obligations découlant de la loi ainsi que sur les impacts du travail chez les jeunes. Soutenir financièrement les jeunes les plus vulnérables qui travaillent pour aider leur famille ou subvenir à leurs besoins de base. Sensibiliser les employeurs sur leur rôle auprès des jeunes tant sur la réussite éducative que la santé et sécurité du travail.

À propos du Réseau pour un Québec Famille

Le Réseau pour un Québec Famille (RPQF) est un organisme sans but lucratif qui regroupe des organismes nationaux soucieux de la situation des familles québécoises et provenant des secteurs suivants : communautaire, municipal, éducation, santé et services sociaux, syndical. L'un des mandats du RPQF est de proposer des politiques publiques, des mesures ou des programmes susceptibles de mieux soutenir les familles dans leurs responsabilités familiales. La conciliation famille-travail est l'un des dossiers majeurs depuis 2015 menant à la création de l'initiative Concilivi en 2019.

Méthodologie du sondage

Léger a mené un sondage Web auprès de 952 parents d'enfants âgés de 12 à 16 ans entre le 20 février et le 4 mars 2023. À titre indicatif, un échantillon probabiliste de 952 répondants aurait une marge d'erreur de +/-3,2 %, et ce 19 fois sur 20.

