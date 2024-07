MONTRÉAL, le 10 juill. 2024 /CNW/ - TRANSTEX, leader des technologies propres, spécialisé dans la conception de solutions pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports, a annoncé l'acquisition de US Liner Company (anciennement American Made LLC). US Liner est un fabricant de composites thermoplastiques renforcés de fibres largement utilisés comme composants de protection ou de structure dans les véhicules de transport et de loisirs, et les équipements agricoles.

TRANSTEX acquiert US Liner Company pour augmenter sa capacité de production (Groupe CNW/TRANSTEX Inc.)

Basée à Harmony, en Pennsylvanie, US Liner fabrique des matériaux composites légers, solides et économiques grâce à processus en continu, établissant ainsi les normes industrielles en matière de résistance à la corrosion et à la moisissure.

« Nos récentes acquisitions ont stratégiquement élargi la présence de TRANSTEX sur le marché. En intégrant US Liner à notre chaine d'approvisionnement en tant que fabricant, nous renforçons notre capacité de production à nos clients. » a déclaré Mathieu Desjardins, président de TRANSTEX.

« S'appuyant sur l'expertise de TRANSTEX dans la fabrication de matériaux composites, nous visons à améliorer la qualité, à nous concentrer sur le développement des produits, et à stimuler une croissance durable dans tous les secteurs d'activité. »

Cette acquisition permet à TRANSTEX non seulement d'augmenter sa capacité de production en Amérique du Nord, mais également d'obtenir une source de matériaux composites de haute qualité, essentiels à sa gamme de produits pour camions et remorques.

« L'investissement de TRANSTEX constitue une avancée importante pour nos clients, et nous permet de nous associer à un leader spécialisé dans la fabrication innovante et les meilleures pratiques, » a déclaré Michael Mantia, vice-président de l'ingénierie et du contrôle de la qualité chez US Liner.

« Nous avons confiance en leur engagement à améliorer la qualité, à assurer une prestation de service cohérente et à soutenir notre croissance sur le marché. »

À propos de TRANSTEX

TRANSTEX est un leader des technologies propres dans le secteur des transports, qui conçoit des solutions de réduction des émissions pour améliorer l'efficacité des flottes et réduire les coûts. Depuis plus de 20 ans, TRANSTEX innove dans l'aérodynamique des remorques et des groupes auxiliaires de puissance électriques (eAPU) fabriqués en Amérique du Nord. Grâce à ses investissements en R et D et à sa technologie brevetée, TRANSTEX offre des produits d'une efficacité et d'une fiabilité exceptionnelles, optimisant ainsi les résultats économiques et environnementaux.

À propos de US Liner Company

US Liner Company est un fabricant de premier plan de solutions de pointe pour les composites thermoplastiques pour divers marchés. Sa gamme croissante de matériaux composites en polypropylène renforcé de fibre de verre a établi la norme de l'industrie en matière de résistance et de durabilité pour des utilisations dans divers secteurs à l'échelle mondiale.

SOURCE TRANSTEX Inc.

Contact média: Kristy Pealow, Vice-présidente, marchés internationaux, [email protected]