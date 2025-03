MONTRÉAL, le 9 mars 2025 /CNW/ - TRANSTEX, leader des technologies propres appliquées à la réduction des émissions dans le secteur des transports, a lancé le DClimate Lithium ProMC, un groupe auxiliaire de puissance (GAP) électrique au lithium-ion. Ce nouvel équipement améliore la fiabilité, prolonge la durée de fonctionnement et réduit les émissions des flottes.

TRANSTEX présente le GAP électrique de nouvelle génération avec le DClimate Lithium ProMC (Groupe CNW/TRANSTEX Inc.)

Cette innovation est le résultat direct de l'acquisition de DClimate par TRANSTEX en juin 2024, qui a renforcé les capacités de recherche et développement de l'entreprise. Désormais intégré à TRANSTEX, DClimate continue de développer des solutions énergétiques avancées pour répondre aux besoins évolutifs des flottes modernes.

« L'acquisition de DClimate a renforcé le rôle de TRANSTEX en matière d'efficacité des flottes, nous permettant de mieux relever les défis auxquels les flottes sont confrontées aujourd'hui, a déclaré Mathieu Desjardins, président de TRANSTEX. Avec l'augmentation des coûts du carburant, les réglementations changeantes et la demande croissante de confort du conducteur, les flottes ont besoin de solutions à la fois rentables et tournées vers l'avenir. C'est exactement ce que propose le DClimate Lithium ProMC : des coûts d'exploitation réduits et une approche plus durable pour propulser l'avenir de l'alimentation auxiliaire. »

Au cœur de cette innovation se trouve un bloc-batterie LiFePO 4 durable, associé à quatre batteries de démarrage dans une configuration hybride. Cette conception maximise la fiabilité et l'efficacité, offrant aux flottes une solution d'alimentation auxiliaire haute performance.

Les principaux avantages du DClimate Lithium ProMC comprennent ce qui suit :

Coût total de propriété le plus bas : Conçu pour offrir une durée de vie du système de 10 ans et une valeur résiduelle améliorée et pour nécessiter un entretien minimal, le DClimate Lithium Pro MC aide les flottes à réduire les coûts de remplacement et d'entretien. Il améliore également l'autonomie de la batterie de démarrage grâce à un module de batterie transférable.

Conçu pour offrir une durée de vie du système de 10 ans et une valeur résiduelle améliorée et pour nécessiter un entretien minimal, le DClimate Lithium Pro aide les flottes à réduire les coûts de remplacement et d'entretien. Il améliore également l'autonomie de la batterie de démarrage grâce à un module de batterie transférable. Durée de fonctionnement maximisée, marche au ralenti minimisé : Avec 15 % d'énergie disponible supplémentaire par cycle, il prolonge les durées de fonctionnement les plus élevées du secteur et prend en charge des charges « hébergées » complètes sans marche au ralenti.

Avec 15 % d'énergie disponible supplémentaire par cycle, il prolonge les durées de fonctionnement les plus élevées du secteur et prend en charge des charges « hébergées » complètes sans marche au ralenti. Recharge bidirectionnelle : Ce dispositif transfère la charge entre les batteries Li-ion et de démarrage, tout en prenant en charge les batteries hydro-électriques et AGM. Le système préserve l'autonomie de la batterie et élimine pratiquement les coûteuses recharges de batterie sur la route.

Ce dispositif transfère la charge entre les batteries Li-ion et de démarrage, tout en prenant en charge les batteries hydro-électriques et AGM. Le système préserve l'autonomie de la batterie et élimine pratiquement les coûteuses recharges de batterie sur la route. Plus léger : Avec un poids réduit de 150 lb, il améliore le rendement énergétique et augmente la capacité de charge pour offrir de plus grands avantages opérationnels.

« Le DClimate Lithium ProMC marque une nouvelle ère dans le domaine de l'alimentation auxiliaire, a déclaré Martin Duffy, chef de la division DClimate de TRANSTEX. En tirant parti de la technologie au lithium-ion, nous avons créé une solution plus efficace, plus fiable et plus facile à entretenir que les systèmes de groupe auxiliaire de bord traditionnels. En plus d'optimiser les performances, sa configuration hybride de batteries simplifie également la modification, ce qui permet aux flottes de l'installer plus facilement sur des camions déjà en service. »

TRANSTEX dévoilera plus de détails lors de sa conférence de presse, qui aura lieu le 9 mars à 11 h (HNC), lors de l'Annual Meeting & Transportation Technology Exhibition du Technology & Maintenance Council de l'American Trucking Associations.

Les personnes présentes pourront également découvrir directement le DClimate Lithium ProMC au kiosque 2211, où il sera présenté dans un camion Penske dans le cadre de l'exposition.

Pour plus d'informations sur le DClimate Lithium ProMC, visitez le site https://transtex-llc.com/produits/dclimate-lithium-pro/?lang=fr.

À propos de TRANSTEX

TRANSTEX est un leader des technologies propres dans le secteur des transports, proposant des solutions de réduction des émissions conçues pour améliorer l'efficacité des flottes et réduire les coûts. TRANSTEX innove dans l'aérodynamique des remorques et les groupes auxiliaires de puissance (GAP) électriques fabriqués en Amérique du Nord depuis plus de 20 ans. Grâce à ses investissements en R&D et à sa technologie brevetée, TRANSTEX offre des produits d'une performance et d'une fiabilité exceptionnelles, optimisant ainsi les résultats économiques et environnementaux.

SOURCE TRANSTEX Inc.

Contact Média: Lina Sakkal, Spécialiste des relations publiques, [email protected]